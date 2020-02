La respuesta de Duque a la amenaza de paro armado del Eln

El presidente Iván Duque se refirió este jueves, al término del consejo de seguridad en Montelíbano, Córdoba, al paro armado que convocó el Eln a partir de este viernes y dijo que el Gobierno tiene todas las capacidades para enfrentarlos.

“En este país el Estado derecho se fortalece todos los días y no vamos a permitir como Colombia que ningún grupo armado pretenda intimidarnos. Nosotros hoy tenemos todas las capacidades para enfrentar a los criminales que intentan con actos desesperados amedrentar poblaciones”, dijo el mandatario.



Duque aseguró que el Eln hoy está bajo el acecho y la presión de la Fuerza Pública.



“Que no pretenda el Eln hablar de paros armados para tratar de amenazar a Colombia”, dijo el mandatario tras anunciar que el país está unido para enfrentar “a ese grupo criminal, a ese grupo terrorista, a esos reclutadores de menores, a esos ecocidas”.



Tras reportar los últimos golpes que se le ha dado a esa guerrilla, dijo que ellos “tratan de intimidar con panfletos y con comunicados”, pero que el Estado está listo para enfrentarlos con toda la contundencia de la Fuerza Pública.



“Ellos van a tratar de acudir a sus técnicas clásicas, que es lanzar pipetas, tratar de llevar explosivos en algunos vehículos, van a tratar de hacer presencia en algunas carreteras del país pero quiero decirles que el Estado colombiano está listo para enfrentar esa amenaza y el Eln seguirá siendo golpeado con nuestra inteligencia, seguirá siendo golpeado con nuestra capacidad operacional”, dijo el jefe de Estado.



También anunció que se fortalecerán los vínculos con el aparato judicial para que haya sanciones ejemplares



“Hoy el Estado Derecho está listo para enfrentarlos y para llevar su expresión y su capacidad de movilización a sus mínimos históricos”, dijo.



