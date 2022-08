El equipo enviado por el presidente Gustavo Petro para explorar la reapertura de posibles diálogos con la guerrilla del Ejército de Libración Nacional, ELN, es de altísimo nivel y está encabezado por el canciller Álvaro Leyva; y el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.

"La paz total no es solo nacional sino va más allá de las fronteras", escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores. "Comparto foto tomada en la mañana de hoy minutos antes de partir hacia la República de Cuba", agregó Leyva.



En la imagen tomada en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM aparecen también el senador Iván Cepeda y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, quienes viajaron con la evidente intención de poner en marcha los diálogos de paz con el Eln, uno de los propósitos fijados por la nueva administración del presidente Gustavo Petro en su propósito de lograr lo que llama 'la paz total'.



Este lunes, el nuevo mandatario había asegurado que en las próximas semanas se sabrá si la sede de los diálogos seguiría siendo Cuba u otro país amigo.



De acuerdo con Petro, las negociaciones con el Eln se retomarán en el mismo punto en que quedaron cuando el Gobierno de Iván Duque los detuvo hace cuatro años.



La expectativa es enorme aunque el Eln ya hizo saber que el camino no será sencillo.



En entrevista exclusiva con CM&, el jefe máximo del Eln, Eliécer Erlinto Chamorro, nombre real de alias Antonio García, aseguró: "Lo que está por darse es la posibilidad de reanudar unas conversaciones con el nuevo gobierno. No hemos dicho que habrá una nueva negociación, sino que al menos se cumpla lo que se dejó de cumplir si se llegaba a romper la negociación".



El jefe máximo del Eln señaló al gobierno de Iván Duque porque el proceso no avanzó -aunque no menciona el atentado terrorista de esa guerrilla contra la Escuela General Santander que dejó 26 cadetes asesinados- y no da por sentado que la paz se logre con un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro.



'Antonio García' afirmó que los diálogos se deben retomar en el punto que estaban al terminar el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



"Siempre hemos dicho que se trata de reanudar donde se quedó. De todas maneras, deberán examinarlo las dos nuevas delegaciones en la mesa cuando se reúnan", manifestó Chamorro, quien agregó que estos diálogos y posibles acuerdos se darían en el contexto de la "gran negociación de país" que se viene presentando.



Por último, se refirió a la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que habla de una paz total con todos los actores armados, incluidos grupos como el 'Clan del Golfo'.



Y allí fue que reiteró la frase cuyo eco recibe a la delegación de alto nivel que hoy viajó a La Habana: "Un gobierno puede hablar con quien quiera; cada uno asume lo suyo. Pero si el gobierno nos mete en el mismo costal que las bandas o grupos paramilitares, ahí no vamos a participar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".



POLÍTICA