El Gobierno Nacional confirmó este miércoles que las acciones militares y policiales contra el Eln seguirán ejecutándose, luego de que la guerrilla aseguró que no había ningún acuerdo para un cese del fuego bilateral.



Esto obligó el Ejecutivo a suspender el decreto con el cual se suspendían las acciones militares contra esta guerrilla, con la que actualmente se desarrolla un proceso de paz que continuará en los próximos días en México.



"El efecto de la suspensión es que el decreto no produce ningún efecto jurídico. El decreto no nace realmente en la vía jurídica desde el punto de vista práctico, razón por la cual suspendemos. ¿Cuál es el objeto de la suspensión? Dar el tiempo necesario para que se verifique en la mesa de diálogo los protocolos que se acuerden para poder implementar en debida forma el cese bilateral al fuego. Solamente cuando tengamos ya totalmente acordadas las condiciones de protocolos podremos levantar la suspensión y entraría a regir plenamente", aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración este miércoles desde la Casa de Nariño.



Y es que tras el anuncio del Eln en el que desmintió el acuerdo anunciado por el presidente Gustavo Petro en la noche del 31 de diciembre, el jefe de Estado convocó a una reunión a los ministros del Interior y Defensa, Alfonso Prada e Iván Velásquez, así como al comisionado de Paz, Danilo Rueda, para evaluar medidas tras la decisión del Eln.



En dicho encuentro, que se extendió hasta altas horas de la noche del martes, se decidió suspender el decreto, por lo que la Fuerza Pública deberá continuar con sus deberes constitucionales.



"Entretanto, las Fuerzas Militares y de Policía conservan la plenitud de las facultades en la ofensiva frente al Ejército de Liberación Nacional, lo que habíamos suspendido era esa ofensiva. Esa ofensiva se mantiene plena hasta tanto no haya un levantamiento de la suspensión que decreta el señor presidente de la República", complementó Prada.



No obstante, se invitó al grupo guerrillero a declarar una tregua mientras en los diálogos de México se concreta un cese del fuego, así como ya se logró por seis meses con la Segunda Marquetalia, Autodefensas de la Sierra Nevada, Estado Mayor de las disidencias de las Farc y 'clan del Golfo'.



"Por lo pronto los invitamos a que declaren la tregua como un acto de reconocimiento a la solicitud que motivó esta declaratoria, la solicitud de las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, que desesperadamente han clamado por un cese bilateral. El Gobierno ha respondido y esperamos que la totalidad de las organizaciones respondan a ello", concluyó Prada.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA