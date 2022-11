El 71 por ciento de los colombianos está en desacuerdo con eliminar las EPS, según lo reveló en las últimas horas la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos que midió la opinión de los ciudadanos frente a temas de actualidad.



A la pregunta: "¿Estaría de acuerdo con eliminar las EPS?", el 71 por ciento respondió que no mientras que el 29 por ciento dijo que sí.



En la medición también se preguntó: ¿Usted o algún miembro de su hogar han utilizado algún servicio de salud en los últimos 6 meses? 82 por ciento dijo que sí. 18 por ciento dijo que no.



En la encuesta también hubo otro interrogante. "Para acceder a los servicios de salud, usted preferiría hacerlo a través de:



-Su EPS, 73 por ciento.



-El hospital público de su municipio, 16 por ciento.



-La secretaría de salud de su municipio, 11 por ciento.



Asimismo, se inquirió: "¿Estaría dispuesto a cambiar su EPS por la secretaria de salud perteneciente a la alcaldía de su municipio?"



67 por ciento dijo que no mientras 33 por ciento dijo que sí.



La firma informó que el tamaño de la muestra para fue de 2102 encuestas distribuidas en las ciudades de Bogotá: 308, Medellín:327, Cali: 213, Barranquilla: 253, Manizales*: 457, Santa Marta 377 y Villavicencio: 167.



La Técnica utilizada para la selección de la muestra Encuesta presencial en hogares con instrumento estructurado.



Número de encuestadores y supervisores 100 encuestadores, 16 supervisores y 2 coordinadores Fecha de recolección Del 4 al 19 de noviembre de 2022



Temas del formulario Sociodemográficos, evaluación de los 100 primeros días de gobierno del presidente Gustavo Petro, evaluación alcaldes y gobernadores.



Personajes por los que se indagó Gustavo Petro, Francia Márquez, 18 ministros, alcaldes y gobernadores de los municipios que conforman el ámbito geográfico.



Hoy, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, en entrevista con la periodista María Isabel Rueda, hizo fuertes denuncias y confiesa que siente tristeza, angustia e incertidumbre ante el futuro del sistema de salud que se implantará en el país.



El exfuncionario cuestionó la gestión de su sucesora, Carolina Corcho.



"Señor exministro Ruiz: estuvo al frente de la cartera de Salud bajo el gobierno anterior. ¿Qué ha entendido de la anunciada reforma de la salud?", le preguntó ella.



"Muy poco. El Ministerio de Salud se ha especializado en lanzar documentos de los cuales después niega paternidad o maternidad. Han sido solo anuncios: que van a acabar las EPS, o que presentarán un modelo con énfasis preventivo", respondiò-



"Pregunta clave: ¿Qué pueden perder los ciudadanos en cuanto a su derecho a la salud?", se le dijo.



"Treinta años de desarrollo y aprendizaje en un sistema de salud, en procesos de atención, de servicios, de provisión de medicamentos y de insumos para la adecuada atención. Los sistemas de salud son supremamente frágiles; con decisiones equivocadas entran en crisis fácilmente, y lo peor es que sus desenlaces se miden en mortalidad y morbilidad. Estamos jugándonos decisiones sobre la política social más importante de este país, porque es la única que realmente cubre 51 millones de colombianos", respondió el exministro.



