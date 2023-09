En el marco de los acercamientos de paz con el Estado Mayor Central, disidencias de las extintas Farc comandada por Iván Mordisco, la situación de violencia en el Cauca se ha acrecentado. Aunque se habla de paz, las acciones armadas han aumentado. Tan solo el pasado miércoles se reportaron tres acciones terroristas en el departamento.



Entre estos, hubo un carro bomba en el Timba que dejó a dos civiles muertos y a otros heridos. Aunque dicho grupo calificó como un error las muertes de los civiles, su accionar violento siguió hasta hace unos días, cuando anunciaron un cese unilateral en la previa al cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno y dicho grupo armado como parte del inicio formal de diálogos el próximo 8 de octubre. En medio de esta compleja situación, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo habló con EL TIEMPO sobre el panorama del territorio que gobierna y sobre la 'paz total'.

¿Cuál es el panorama del Cauca en estos momentos?



El departamento hoy vive una situación de complejidad que se ha exacerbado en los últimos tres meses con las intervenciones de los grupos al margen de la ley, especialmente el Estado Mayor Central con artefactos explosivos en varios puestos de Policía, pero que impactan a la población civil. Por otro lado, tenemos un accionar del la Fuerza Pública, hacia un sector del Poblado, siguiendo la orden del presidente del plan candado para el cambio de las economías ilícitas por lícitas. Hemos tenido en estos meses el encuentro del alto comisionado para la Paz con el Estado Mayor en el municipio de Suárez, donde se ha firmado un documento conjunto donde determinan que a partir del 8 de octubre se sentarán y habrá un cese de operaciones ofensivas.

¿Cómo toma la posición de la vicepresidenta Francia Márquez, caucana, que hizo un llamado a una mayor acción por parte de las autoridades frente a lo que ocurre en el departamento?



Hemos hecho un ejercicio al nivel del departamento con Fuerza Pública, con entidades, con organizaciones y de manera integral se ha intentado dar respuesta. Pero la capacidad que ha tenido el departamento ha sido superada por la realidad que vive el mismo. El llamado que hace la vicepresidenta es que ojalá no sigan ocurriendo estos hechos en los que es la población civil es la que se pone en riesgo. Yo estuve en la reunión y el llamado puntual de ella fue que se mejore la inteligencia y que se puedan tomar decisiones más oportunas. Esto debe ir de la mano de la inversión social y para eso se determinan unas mesas técnicas en las que estén los alcaldes, la gobernación y varios ministerios, como lo es de Cultura, Agricultura, Transporte, y programas como Jóvenes guardianes por la Naturaleza, Campeonato por la Paz, Laboratorio de Paz y más. Se trabajan con jóvenes para tener un mayor aprovechamiento del tiempo.

Ante los actos terroristas de los últimos días, la comunidad de Timba, Cauca marcho para pedir garantías al gobierno nacional

¿Cuál es su calificación de la 'Paz Total' frente a la situación del departamento, sobre todo las ofensivas de los últimos días?



La 'paz total' o mejor quitémosle el total, la paz es el camino y la esperanza que tenemos los caucanos. El Cauca vive en guerra en los últimos 60 años con una tregua en 2016, 2017. Pero no se implementaron los programas y eso hizo que llegaran otros grupos y ha persistido la confrontación. En esta época no se ve una salida militar para el Cauca. La salida debe ser a través del diálogo y hacemos los llamados desde aquí a los grupos al margen de la ley que den manifestaciones claras de voluntad de paz para que podamos ir avanzando y que lo que se acuerde se pueda ir implementando, siempre que la comunidad esté participando en el escenario.



¿Cuáles son esos grupos que han identificado?



En el marco del proceso de paz están las disidencias de Iván Mordisco, que incluye a la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, y la Carlos Patiño, que son las que tienen incidencia en el departamento.

Más allá de la ofensiva de los últimos días, ¿ha visto algún gesto de paz de estas agrupaciones?



Lo que podemos considerar es que no es positiva la repuesta de estos grupos porque precisamente en estos meses de conversaciones se ha exacerbado el accionar. Lo último en el corregimiento del Timba, donde perdieron la vida dos civiles, entre ellos una docente. También hay un comunicado en el que hablan de un error estratégico, y pues por lo menos se destaca que hay un intento de observancia del derecho internacional humanitario. Eso es un pasito, pero eso no significa que se le quite el dolor al pueblo y a las familias por lo que vienen ocurriendo. También han hecho la manifestación de un cese unilateral que, de cumplirse, estarían manifestado de verdad la voluntad de paz.

El carro bomba estremeció a Timba, Cauca.

¿Cómo califica la acción desde el Gobierno para atender la situación en el Cauca?



En los últimos tiempos hemos tenido muchos espacios con presidencia. Estuvimos los cuatro gobernadores de la región Pacífico para mirar la situación de la región. Hemos estado en los distintos consejos de seguimiento electoral. Varias reuniones con el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y el ministro del Interior (Luis Fernando Velasco). Hemos estado buscando de manera conjunta las acciones al corto plazo para retomar y tener garantías de seguridad. También hemos trabajado con la vicepresidenta el tema de la inversión y por eso la contundencia de ella al pedirle a los ministros para decirles que de una vez se presenten los proyectos en fase tres desde el Cauca se busquen los recursos y con ellos ir resolviendo los temas estructurales.

Usted dice que no hay salida militar, ¿qué responderle a esos sectores que piden una mayor acción armada en la zona?



Lo que he dicho es que históricamente no se ha ganado la guerra por la vía militar. Por eso lo que nos queda es el diálogo como única opción. Pero eso no implica que, mientras se da el diálogo, la Fuerza Pública y el Gobierno no actúen para darle las garantías de seguridad que deben ofrecerle al pueblo. Se tienen que seguir generando las estrategias, trabajando en la inteligencia para identificar y anticipar a estos hechos terroristas. La Fiscalía debe genera los hechos de investigación para judicializar todas estas personas que están cometiendo estos actos violentos. No podemos frenar el accionar del Fuerza Pública ni del Estado. Por la vía militar no se ha logrado nada, hay que buscar la opción de los diálogos.



La situación en el Valle del Cauca ha sido compleja, ¿cómo ha sido la respuesta conjunta?



Lo que pasa es que la situación compleja es en un corredor del que también hace parte el municipio de Jamundí, donde se presentó la última acción en Potrerito. Se comunican en la misma cordillera hacia un sector que se llama Villa Colombia. Nosotros estamos muy pendientes de los temas regionales pero el accionar del la Fuerza Pública es independiente y ellos tienen acá el comandante de la región cuatro de la Policia para los tres departamentos del Pacífico.