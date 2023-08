La violencia que se ha registrado en estas elecciones tiene prendidas las alarmas de las autoridades en el país. Algunos candidatos han denunciado que las amenazas no les han permitido hacer proselitismo y la Defensoría del Pueblo señaló que al menos 380 municipios están en riesgo electoral, aunque el presidente Petro ha controvertido esas cifras.



Este jueves, luego de una Comisión de Seguimiento Electoral que se realizó en Bogotá, el ministro del interior Luis Fernando Velasco se refirió a esa situación y descartó que desde el Gobierno se esté evaluando la posibilidad de aplazar las elecciones en determinados municipios, como hace unas semanas lo señaló el registrador nacional Alexander Vega.



"Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ningún lugar de Colombia", señaló. Además, manifestó que el gobernador del Cauca - uno de los departamentos más afectados por la violencia - pidió que no se analizara esa posibilidad.

Por otro lado, señaló: "Yo vengo de elecciones donde tres candidatos presidenciales fueron asesinados, de elecciones en donde en decenas de municipios no hubo elección (…) Plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente, no es cierto".



El ministro señaló que al menos 700 candidatos han solicitado medidas de seguridad y 500 ya cuentan con algún esquema. También manifestó que el Gobierno "asume con seriedad" esta situación, pero fue tajante al aclarar que aplazar o suspender las elecciones no es una opción.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA