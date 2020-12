'Colombia no reconoce los resultados de elecciones fraudulentas'

Luego de las elecciones realizadas este domingo en Venezuela, el Gobierno de Colombia señaló que no reconoce los "comicios fraudulentos organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela".



La Cancillería aseguró que las elecciones no cumplen con las "garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático".



"No es posible reconocer legitimidad a unos comicios que se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen, y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna", señala el comunicado.



Nicolás Maduro Foto: Jhonn Zerpa - AFP.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sentenció que Nicolás Maduro busca prolongar "la usurpación del poder, y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela".



En este mismo sentido, Colombia instó a la comunidad internacional a reforzar los esfuerzos dentro del marco del derecho internacional, para apoyar a los venezolanos en sus expectativas de restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, y "en su clamor de justicia frente a los graves abusos y delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen ilegítimo en diversos informes de organismos multilaterales".



Finalmente, el Gobierno hizo un llamado: "Colombia reafirma que solo unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, permitirán iniciar el camino para el regreso de la democracia y la superación de la crisis multidimensional que vive Venezuela".

