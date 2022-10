Este domingo 30 de octubre será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Los políticos en disputa son: Luiz Inácio Lula Da Silva, el candidato de izquierda que, según el último sondeo de la firma Datafolha, lidera la intención de voto, y Jair Bolsonaro, el actual mandatario, que ha sido denominado de ultraderecha. El liderazgo en la región y la deforestación en el Amazonas son dos temas que generarían efectos en Colombia.



Lula Da Silva es el líder del Partido de los Trabajadores y sus posturas políticas se caracterizan por ser progresistas y agrupa votos de las mujeres y las zonas más pobres del país. Las firmas encuestadoras habían pronosticado su triunfo en primera vuelta, pero obtuvo el 48,4 por ciento de los votos y no le alcanzó para ganarle a Jair Bolsonaro.



Lula fue presidente de la república federal presidencialista, que es la forma de gobierno de Brasil, entre el 2003 y el 2010. Luego de esto, en el año 2018 fue investigado, imputado y condenado por corrupción en la Operación ‘Lava Jato’.



En el otro frente está Jair Bolsonaro, actual presidente y líder del partido Liberal. Es ultraderechista y agrupa los votos de los evangelistas, anti-izquierdistas y ultraconservadores.



Bolsonaro obtuvo el 43,2 por ciento de los votos en las elecciones del pasado dos de octubre. La gestión de su gobierno se caracterizó por políticas conservadoras, de rechazo a los efectos de la pandemia y con un aumento en la deforestación de la parte brasileña del Amazonas.



Con este contexto, el triunfo de Bolsonaro mantendría muchas de las cosas como están: con una cifra de deforestación de 2,5 millones de hectáreas en el Amazonas, según Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política. Además, sin mucho protagonismo en la región y con relaciones conflictivas, según Alexander Arciniegas, doctor en Ciencia Política.



Pero, menciona Roberto Meisel, abogado y profesor de Derecho Internacional, le daría una opción a la derecha en América Latina, que por sus acciones y por el impulso de cambio en la región, ha perdido lugar.

Liderazgo en la región

Los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Chile Gabriel Boric Font en rueda de prensa en la Casa de Nariño el 8 de agosto del 2022. Foto: Mauricio Moreno

El triunfo de Lula Da Silva significaría la llegada de un nuevo presidente de izquierda en América Latina. Sería un integrante más de lo que analistas llaman la “nueva izquierda latinoamericana”.



Se uniría a Gustavo Petro; Gabriel Bric, en Chile; López Obrador, en México y Alberto Fernández, en Argentina, que tienen posturas políticas progresistas y no tan radicales como Pedro Castillo, en Perú y Luis Arce, en Bolivia.



Lo anterior, según Jaramillo, llevaría a que “la intención de Petro de ser líder regional sea favorecida, no opacada, porque hasta ahora no hay ningún líder. A Petro y a Lula les interesa la agenda regional y eso los catapultará”, mencionó el investigador y docente.



Mauricio Jaramillo menciona que Petro tiene mucha sintonía ideológica con Lula y “en la medida en que Lula tenga un discurso más regional, eso le conviene más a Colombia, porque Brasil vuelve al espacio de integración que nosotros necesitamos”.



Arciniegas dice que una vuelta de Da Silva sería la posibilidad de que Brasil vuelva a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cooperación que trabaja como un “impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia”, de la que había salido en el año 2019.



En lo mencionado por Meisel, “cada país tiene tantos problemas que lo último que podría pasar es que uno opaque al otro. Primero deben enfocarse en las soluciones internas a los problemas del país y, en cierto modo, estar aliados les ayuda".

Protección del Amazonas

El río Amazonas es el más caudaloso del mundo, además del hogar y sustento de miles de especies de flora y fauna de la selva tropical. Foto: JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

Uno de los puntos claves en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro fue la protección del medio ambiente, lo que le trajo una gran cantidad de votos. En la aceleración a la ratificación del Acuerdo de Escazú se vio que es en serio que durante su mandato el cuidado de la naturaleza pesa.



De hecho, durante el discurso del 19 de junio, día en que tomó posesión de su cargo como jefe de Estado, Petro dijo “seremos un gobierno de la vida que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Esto consiste en la paz. Segundo, en la justicia social y tercero, en la justicia ambiental”.



Si gana Bolsonaro, como lo mencionó Jaramillo, la pérdida de ecosistemas en el Amazonas aumentaría y como agregó el senador Humberto de la Calle "hay un riesgo alto de que su triunfo produzca efectos indeseables en el Amazonas".



Por el contrario, si gana Lula, es posible que se una al discurso de Petro en su posesión y en la Asamblea de Naciones Unidas, en el que fue enfático en la necesidad de cuidar el medio ambiente. Que no es una tarea solo de los países del sur.



Jaramillo agrega que una llegada de Lula daría cumplimiento a “el Tratado de Cooperación Amazónica, porque con Bolsonaro, Brasil no acepta ninguna cooperación, debido a que es un tema de soberanía”. Lo que lleva a lo que el doctor en Ciencia Política, Alexander Arciniegas llama “una convergencia interesante en el sentido de cuidar la selva amazónica y promover energías alternativas”.



A lo que suma la presión que podría hacerse desde estos dos países a Estados Unidos para cuidar el planeta.



