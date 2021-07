‘Encuestas reflejan cansancio en petrismo y uribismo’: Efraín Cepeda

Tras la decisión de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, de no ser candidata presidencial para 2022, los aspirantes del Partido Conservador se siguen moviendo. El senador Efraín Cepeda revela en entrevista con EL TIEMPO que en agosto tomaría una decisión de fondo sobre si asume la candidatura de ese partido.

¿Usted mantiene su aspiración presidencial por el Partido Conservador?

Mi partido me ha postulado y yo no soy inferior al reto que plantea. Ya comencé a recorrer algunos departamentos y he encontrado aceptación, de manera que estaría muy cerca de tomar una determinación de pasar de la precandidatura a la posible candidatura.



¿Y está dispuesto usted a asumir la candidatura?

Creo que tenemos que atrevernos. Tengo 29 años de vida política y yo creo que este es un momento, además, para partidos como el Conservador, que no estamos en la derecha extrema, sino en la centroderecha. Creo que es un mensaje importante para el país de nuestro partido, que no tenemos presidente desde el 98. Creo que la opción del partido está servida.



Pero son varios precandidatos ‘azules’…

Yo creo que debemos trabajar para encontrar uno solo a finales de diciembre o principios de enero. Pero es bueno que cada uno de nosotros haga el ejercicio de salir a recorrer el país.



¿Y usted cómo ve las cosas?

Yo tengo una propensión positiva a continuar ese camino para evitar que las fuerzas de la extrema izquierda populista se tomen el poder.



¿De qué definitivamente dependerá que usted asuma una candidatura presidencial?

Vamos a recorrer en lo que resta del mes de julio y agosto, y en ese momento tomaremos la decisión de fondo. Por ahora, la precandidatura está absolutamente aceptada.



Pero la gente sigue insistiendo en que los conservadores perdieron el ansia de poder, que se conforman simplemente con hacer parte de los gobiernos…

La gente realmente se equivoca, pues nosotros hemos participado en elecciones, no solamente en consultas internas. Hay que recordar que participamos en la primera vuelta contra Santos, con un candidato propio, que fue Noemí Sanín. Pero hoy tenemos la plena convicción que es la oportunidad del Partido Conservador, que hay una vocación de poder que vienen reclamando las bases nuestras, que aún en épocas aciagas no bajan de 2 o 2,5 millones de votos que están intactos para una candidatura conservadora.

¿Usted prefiere que los conservadores se lancen hasta la primera vuelta con candidato propio o le parece que es mejor que haya una consulta interpartidista?

Tenemos que buscar tender los puentes y la posibilidad de la consulta de marzo en las elecciones de Congreso para que tengamos un candidato de consenso entre los partidos de centro y centroderecha, a fin de que podamos llegar unidos a la primera vuelta, con lo cual tendríamos la más grande opción presidencial.



Hay quienes dicen que en el país hay cansancio con el petrismo y el uribismo, ¿en el conservatismo sienten eso?

Las encuestas de opinión están reflejando eso, que está ese cansancio. Y eso va más en respaldo a la posibilidad de que partidos como el nuestro, que no está situado en ninguno de los extremos, se conviertan en opción de poder. Hay que ponerle el oído al reclamo de los jóvenes.



¿Entonces, en su opinión, los extremos en la política van a estar fuera de lugar en las elecciones del próximo año?

No los veo, tienen un techo. Por ejemplo, la extrema izquierda tiene un techo y solo lograría llegar al poder con una división profunda entre los sectores de centro y centroderecha.



¿Cree que parte de los problemas del país radican en que los dirigentes políticos, como dice usted, no le están poniendo el oído a la comunidad?

Yo creo que eso es obligatorio. Hay que ponerle ese oído a las expresiones legítimas de sectores de la comunidad y oír qué está reclamando la comunidad. La comunidad reclama ingresos, empleo, emprendimiento y, por supuesto, mantener unos subsidios mientras superamos esta dura etapa.



¿Cuál va a ser el eje central de su propuesta programática?

Empleo, empleo y programas sociales, fundamentalmente el empleo juvenil, el empleo de mujeres y, por supuesto, que esos 4 millones de familias colombianas que llegaron a la pobreza y a la extrema pobreza tengan una oportunidad, y la focalización tiene que ser también en ellos. Hay que fortalecer la clase media de Colombia. Por supuesto que también habrá apoyo para las grandes empresas.



REDACCIÓN POLÍTICA