Dura controversia por invitación a disidencias de las Farc a apertura de elecciones

El país vive una aguda controversia por una invitación a las disidencias de las Farc para que estén presentes en la instalación de las elecciones regionales de este domingo. La situación entre las autoridades llegó a tal extremo que la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la cancelación del evento previsto para las 8 de la mañana de este domingo en Popayán, departamento del Cauca.



(Le puede interesar: Polémica: militares 'pidiendo permiso' para poder proteger elecciones en Cauca)

"La Mesa de Diálogos de Paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al Ministerio Público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, este 29 de octubre", dice un documento firmado por Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con el 'Estado Mayor Central' (Emc).

Este es el documento de la polémica. Foto: El Tiempo

Entre el Gobierno Nacional hay voces que van en contravía. A este documento, por ejemplo, llegó la fuerte reacción de Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa:



"Me parece que la mesa de diálogo debe ocupar los espacios que les corresponde. Ellos están en un proceso de negociación, sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero a esto ya se le está dando un papel que no le corresponde. El 'Estado Mayor Central' es una organización ilegal, es una organización que está en búsqueda, según lo que han afirmado, una salida negociada', dijo el alto funcionario.

Ni el comisionado de paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2023

En una cascada de reacciones, llegó la voz del registrador nacional Alexander Vega quien anunció de tajo la suspensión del acto en Popayán.



"El registrador nacional del Estado Civil (Alexander Vega) y el presidente del Consejo Nacional Electoral (Alfonso Campo) instalarán estos comicios desde otro lugar del territorio nacional y no en la ciudad de Popayán, tal como se había anunciado", declararon en un comunicado oficial.

El registrador nacional, Alexander Vega. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Se trata de una situación inédita en el país. Un escándalo de una magnitud sin precedentes a escasas horas de abrir las urnas para que los colombianos elijan sus autoridades locales.



Esta ha ido en ascenso y tomó al presidente Gustavo Petro en un avión de regreso a Colombia tras su visita de Estado a China.



El jefe del Estado hizo escala en Hawaii. Allí se le indagó por la controversia que había en el país por los nubarrones que estaban gravitando alrededor de las elecciones.



A los múltiples llamados de los gobernadores y del registrador Vega y a las alertas tempranas de la Defensoría —que han sido llevadas a los comités de seguimiento electoral— se suma la preocupación de la Misión de Observación Electoral (MOE) por el incremento de acciones violentas en estos comicios.

El presidente Gustavo Petro y Xi Jinping, mandatario chino. Foto: Presidencia

Para estos comicios, la MOE registra 1.352 hechos, que se dividen en 947 acciones armadas y 405 amedrentamientos de grupos armados. Los departamentos de Cauca (274), Antioquia (213), Chocó (99) y Nariño (99) concentran la mitad de estos episodios violentos, los cuales equivalen a un 65,9 % más que en las elecciones del año pasado, cuando hubo 815 en total.



Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que este es un fenómeno que viene en aumento desde hace tres elecciones, pero que durante este periodo hubo un “incremento sustancial” de la violencia contra los liderazgos políticos.



El gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, contó que en su departamento no se había podido entregar el material electoral.



Frente a todo este ruido, el presidente Petro dijo: "Sin que podamos aplaudir las circunstancias de violencia en Colombia que siguen siendo altas, eso no es cierto. Estamos a punto de llegar al día de elecciones y todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos, no voy a decir a quiénes".



Ante esto, reaccionó el mandatario Zuluaga: “Yo preguntaría si la Mapp OEA le está buscando votos a alguien, o si la ONU le está buscando votos a alguien, o si la misma MOE le está buscando votos a alguien, porque son organizaciones internacionales que han advertido estos riesgos. También lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo ha hecho la Procuraduría”.



En toda esta discusión gravitaban las disidencias de las Farc que comanda Iván Mordisco, grupo al que se le señala de no dejar entrar a llevar el material electoral.



Y, para completar, se conoció que estaban invitadas a la inauguración de las elecciones en Popayán.



¿Puede un grupo armado ilegal estar presente en uno de los actos más trascendentales para una democracia? La respuesta obvia es que no. Por eso, la polémica que hoy sacude el panorama político en el país.



