Cada vez está más cerca la fecha para que se lleven a cabo las elecciones territoriales, las cuales se ejecutarán el próximo 29 de octubre, con el fin de elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a conocer cuáles son los requisitos que debe tener una persona para postularse como candidato a un puesto público y las razones por las cuáles no podría serlo.

Requisitos

Debe ser mayor de 30 años. Foto: Ambito Juridico

Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el calendario de las Elecciones Territoriales 2023, el 29 de julio se vence periodo de inscripción de los candidatos.



Sin embargo, sí, por alguna razón, el candidato renuncia o no es aceptado, a partir del 31 de julio se iniciará el plazo para que los candidatos sean modificados, hasta el próximo 4 de agosto.



De esta forma, la Registraduría dio a conocer los requisitos que deberá tener la persona que se inscriba a las elecciones, "con el aval de un partido o movimiento político, con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral", según la entidad:



- En primer lugar, la persona deberá presentar el documento de identidad. Además de presentar el programa de gobierno, según lo establecido en el artículo 259 y el artículo 1 de la ley 131 de 1994.



- En este caso, la persona que se presente para ser Alcalde Mayor de Bogotá, debe ser colombiano de nacimiento.



- Debe ser mayor de treinta años.



- Debió haber vivido en la capital del país durante tres años antes a la fecha de inscripción a la candidatura, según el artículo 36 del Decreto 1421 de 1993.

¿Cuáles son las razones para que una persona no pueda ser candidato?

Aquellos candidatos que alteren los resultados de las votaciones no podrá acceder al cargo. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer, por medio de su portal, los fraudes electorales que podrían causar que el candidato no pueda participar de las elecciones o sea inhabilitado para ejercer el cargo después de ser elegido.



- Perturbación del certamen democrático

El artículo 386 dicta que, quien "por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto", no podrá declararse como candidato.



Además, deberá ir a la cárcel a cumplir una pena de cuatro a nueve años y pagar una multa 50 a 200 salarios mínimos legales vigente (SMLV.



- Constreñimiento al sufragante

​El artículo 387 infiere en que aquella persona, candidata a un cargo público, presione o amenace de cualquier forma a un ciudadano para "obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios, le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio", no podrá ser candidato.



Asimismo, deberá cumplir las consecuencias anteriormente mencionadas.



- Fraude al sufragante

De acuerdo con el artículo 388, aquella persona que haga maniobras engañosas para hacer que un ciudadano "vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco", no podrá ser candidato.



Además, deberá cumplir una pena de cuatro a ocho años y pagar una multa de 50 a 200 SMLV.



- Fraude en inscripción de cédulas

Aquel candidato que haga que una persona vote más de una vez en un distrito, municipio o localidad diferente en donde la cédula se encontraba inscrita, deberá pagar lo establecido anteriormente, según el artículo 389.



- Elección ilícita de candidatos

El candidato que sea elegido, pero esté inhabilitado para desempeñar el cargo a causa de la decisión tomada por un fiscal, un ente disciplinario o judicial, deberá cumplir en prisión alrededor de cuatro a nueve años. Además de tener que pagar en 200 y 800 SMLV, según lo establecido por el artículo 389.

El candidato que ofrezca dinero y sea descubierto, no podrá participar de las elecciones como candidato. Foto: iStock

- Corrupción de sufragante

El artículo 390 establece que aquel candidato que prometa, entregue dinero u ofrezca beneficios a ciudadanos habilitados para sufragar por un candidato o partido político, deberá cumplir de cuatro a ocho años de presión. Además de tener que pagar en 200 a 100 SMLV.



- Alteración de resultados electorales

Aquella persona que "introduzca documentos o tarjetones indebidamente", deberá pagar de cuatro a nueve años de prisión. Además de cubrir una multa de 50 a 200 SMLV, según lo establecido por la ley 394.



- Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas

El artículo 396 A advierte que aquel gerente de la campaña electoral que permita que la campaña sea financiada por "bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Además de pagar una multa de 400 a 1.200 SMLV.

