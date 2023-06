Colombia calienta motores para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. Ese día, los colombianos elegirán a los futuros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) para el periodo 2024–2027.



Ahora bien, muchos de los colombianos y colombianas que residen en el exterior se preguntan si podrán participar de estos comicios.



¿Puede votar para las elecciones regionales si es colombiano y vive en el extranjero?

La respuesta es no. Así lo dictamina el artículo 316 de la Constitución Política de Colombia: “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.



El TIEMPO consultó a la Universidad Javeriana para explicar las razones de este impedimento y, de acuerdo a la politóloga Valeria Ferreira, a pesar de que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho al sufragio universal “sólo los residentes de municipios, departamentos o localidades podrán participar en las elecciones territoriales, puesto que son vinculantes directamente a las decisiones de cada territorio. Por lo tanto, los ciudadanos en el extranjero al no residir en el territorio nacional no podrán votar", explica.

Las elecciones regionales serán el próximo 29 de octubre. Foto: Natalia Pedraza. EFE

Esto a diferencia de los certámenes electorales para Presidencia y Congreso, donde los connacionales colombianos sí pueden ejercer el voto desde el exterior.



En territorio nacional el período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de este año finaliza el próximo 29 de agosto y la inscripción se verá reflejada una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, es decir, después del 29 de septiembre del 2023.



Para ejercer el derecho al voto no son válidos documentos como la contraseña, libreta militar, pase de conducción o denuncias de pérdida de documento.



Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

