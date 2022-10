Los comicios para el año que entra serán hechos para escoger las autoridades territoriales. Para el 29 de octubre del 2023, los colombianos saldrán a escoger en las urnas a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a asambleas departamentales y ediles de las juntas administradoras locales que fungirán en el periodo de 2024 a 2027.



La Organización Electoral recordó a los colombianos que ya están abiertas las inscripciones de cédulas para participar en las votaciones del próximo año.



Vale la pena aclarar que si participó en alguno de los comicios de este año -votaciones presidenciales y al congreso- y desea mantener el mismo puesto de votación, no es necesario realizar este proceso. Para participar en las votaciones de autoridades regionales solo debe dirigirse al puesto de votación que ya ha usado.



Recuerde que debe inscribir su cédula teniendo en cuenta distintas condiciones: si nunca ha votado; cuando ya ha votado, pero quiere cambiar su puesto de votación; extranjeros residentes en Colombia que deseen participar en las elecciones y que tengan cédula de extranjería con categoría de residente.



Vale la pena aclarar que para participar en las elecciones del 29 de octubre de 2023 solo podrán hacerlo aquellos votantes que estén residiendo en el país.



Teniendo en cuenta lo dicho por la Ley estatutaria 1475 de 2011, el plazo para inscribir la cédula iniciarán este sábado 29 de octubre. Por otro lado, el 31 de octubre se abrirá la atención presencial para realizar este trámite. El cierre del plazo para las inscripciones será el 29 de agosto del 2023.

