Este sábado, con el cierre de inscripciones de candidatos, se inició la cuenta regresiva para las elecciones en las que se elegirán 32 gobernadores con sus respectivas asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, concejos municipales y ediles de las juntas administradoras.



Aunque el domingo 29 de octubre los ciudadanos votarán por sus autoridades locales, también es cierto que será una jornada en la que el país se pronunciará, con sus votos, sobre lo que ha sido este primer año del presidente Gustavo Petro.



Así se ha vuelto costumbre. En 2019, cuando el presidente era Iván Duque ganaron Claudia López (Bogotá), Daniel Quintero (Medellín) y Jorge Iván Ospina (Cali).



Que sus opositores se hayan quedado con las tres principales capitales de Colombia fue interpretado como un castigo para el partido gobernante, el Centro Democrático. “Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin”, dijo en ese momento Álvaro Uribe Vélez, jefe natural de esa colectividad.



A diferencia del 2022, cuando las apuestas del Pacto Histórico lograron resultados inobjetables para Congreso y Presidencia, el panorama para las elecciones de octubre no está despejado para el partido de Gobierno.



Sus mayores expectativas están puestas en Bogotá, con la candidatura del exsenador Gustavo Bolívar. Se trata no solo de uno de los más fieles escuderos de Petro, sino que este, de entrada, ya anunció que en caso de llegar al Palacio Liévano tendrá a la exministra Carolina Corcho para que ponga en marcha la reforma de la salud que en este momento es incierta en el Congreso.

Gustavo Bolívar - Alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz - Claudia Rubio. EL TIEMPO

En Bogotá, las elecciones tienen tres características particulares. Primero, que solo hay candidatos hombres para suceder a la primera mujer en ser elegida para regir la ciudad más grandes del país. Segundo, que esa mujer, Claudia López (quien seguro estará en el abanico de los presidenciales para el periodo 2026-2030), no tiene candidato, lo que en buena medida muestra el desgaste del Partido Verde. Y un tercer elemento es que se estrenará la figura de la segunda vuelta.Si Bolívar, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Jorge Robledo o el general en retiro Jorge Luis Vargas no obtienen la ventaja requerida –más del 40 por ciento de los votos y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo–, los bogotanos volverá a las urnas el domingo 19 de noviembre.

Se busca es que el ganador tenga mayor gobernabilidad por un triunfo con porcentajes más sólidos, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años.



Con una ciudad golpeada por la inseguridad, que la alcaldesa López ha atribuido en buena medida a decisiones del gobierno Petro, está por verse qué tanto eco tienen las propuestas de Bolívar, quien además es relacionado por sectores con los desmanes protagonizados por la ‘primera línea’ en 2020 y 2021.



Y siendo esto así, es claro que uno de los principales ejes de campaña será el tema del metro de Bogotá. Jugársela por lo que quiere el Presidente –soterrar parte de la primera línea a pesar de que ya empezó la construcción del diseño elevado– no solo costará más dinero sino que retrasará la puesta en funcionamiento del megaproyecto.

Realidades distintas

Una situación más o menos similar se vive en Medellín. Allá Daniel Quintero es consciente de que no solo se le medirá a él y sus reales posibilidades de ponerse en el partidor presidencial, sino que en competencia está Federico Gutiérrez, contradictor declarado de Petro desde la campaña del año pasado. “No podemos esperar hasta el 2026 para empezar a recuperar el país. El país se recupera es desde las regiones, desde las ciudades, desde los departamentos”, dijo Gutiérrez. Lo que, en caso de que gane, muestra cómo será su relación con Petro.

Federico Gutiérrez inscribió candidatura a la alcaldía de Medellín Foto: Campaña Federico Gutiérre

Hasta ahora las cifras muestran realidades bien distintas para cada cual. La aprobación de Quintero es de 36 por ciento, la más baja de los últimos 30 años, si se le compara con sus antecesores. Mientras que la más reciente encuesta también de la firma Invamer dice que el 60,9 por ciento de los ciudadanos tiene ya la intención de votar por Gutiérrez, quien gobernó la ciudad entre el 2016 y 2019.



Quintero, por su parte, no ha logrado aglutinar fuerzas para retener el poder en La Alpujarra. Juan Carlos Upegui y Albert Corredor, dos de sus leales, irán por caminos separados. Otra de sus fichas, Esteban Restrepo, buscará la gobernación de Antioquia en una disputa en la que estará otra vez Luis Pérez.



En el caso de Cali, la imagen de Ospina, según la última medición de Invamer, tiene una desaprobación del 77 por ciento; la más alta de los alcaldes del país. Están en la baraja Alejandro Éder Garcés, que va con el respaldo oficial de sectores de los partidos Conservador y Cambio Radical; el empresario y concejal Roberto Ortiz Urueña, el ‘Chontico’, y Diana Rojas, quien se presentó con más de 165.000 firmas. Uno de sus mentores es el exalcalde y empresario Maurice Armitage.



Lo que se da por hecho en Cali es que el Pacto buscaría apoyar al ‘Chontico’, pues el continuismo de Ospina, que es un aliado clave del Presidente en el suroccidente del país, no tiene mayor chance.



El poder para qué

Con una dura puja en Bogotá y con las posibilidades muy menguadas de retener el poder en Cali y Medellín, el panorama para la izquierda se ve complejo a tres meses de las votaciones. A esto se suma que cada vez son más remotas las posibilidades de que el petrismo logre dar el golpe de poder en Barranquilla, y en general en todo el Atlántico, donde Nicolás Petro, el recién capturado hijo del Presidente, era ficha clave.



En la capital del Atlántico la primera mano la tiene de nuevo el exalcalde Alex Char, y no parece haber en la baraja una opción fuerte para atravesarse en su camino. Y la captura de Nicolás Petro golpea duro la aspiración de Máximo Noriega, su ficha, a la gobernación del Atlántico.

Foto compartida por Máximo Noriega (derecha) el día del cumpleaños del presidente Petro. Foto: @Maximo_NoriegaR

Así las cosas, un panorama probable es que, contra lo que se podía pensar hace un año, muy pocos de los alcaldes y gobernadores tengan el sello del Pacto Histórico. Se trata de una situación que muestra que este movimiento, que se convirtió en el fenómeno político en 2022 al poner a Petro en la Presidencia y a 21 senadores y 29 representantes en la Cámara, no tiene, por ahora, una estrategia para mantener el poder a largo plazo.



Cuando fueron las elecciones de 2019, el país venía de un estallido social sobre el que cabalgaron varios de sus candidatos. Hoy la moneda muestra otra cara. Porque si bien hay sectores importantes que mantienen un pulso en las calles en defensa de las reformas sociales, también es cierto que los oponentes de Petro no solo aceptaron su desafío, como se ha mostrado con varias marchas en todo el país en rechazo de las políticas oficiales.



Al cierre de esta edición, el número de aspirantes a cargos de elección regional y local llegaba a los 100.000. Y lo que podría afirmarse es que les va a quedar más difícil a aquellos que vayan a hacer campaña arropados por la bandera del gobiernismo. No solo porque los electores usualmente están buscando el cambio, sino porque hasta ahora las políticas públicas que se han hecho realidad no tocan de cerca a los ciudadanos.

Y, por el contrario, apuestas fundamentales como la búsqueda de la paz total se ha visto alterada por violentas acciones armadas de los grandes grupos ilegales en casi todas las regiones. A lo que se agrega la disparada de la inseguridad en todo el territorio.



“La Misión de Observación Electoral sigue insistiendo que en Colombia no debe haber ningún territorio vedado a alguna organización política o candidatura para hacer proselitismo electoral”, dice Alejandra Barrios, directora de la MOE. Este organismo advierte que hay que poner la lupa en algunos departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Arauca, Magdalena y algunas subregiones del país como la cuenca de San Juan en el Chocó.

Precisamente, la carrera electoral irá paralela al cese del fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Estado colombiano. Esta guerrilla confinó a amplios grupos de ciudadanos en el Chocó durante el periodo de inscripciones que terminó ayer. En esta fase también hubo reclamos del Centro Democrático en Norte Santander, en donde la colectividad denunció dificultades para inscribir candidatos.



Mientras que la campaña política se acelera es muy posible que se pierda el impulso de las sesiones en el Congreso, lo que naturalmente afectará la marcha de las reformas sociales del presidente Petro: salud, pensional, laboral y educación.



Así está ocurriendo ya. Tras el lleno total en el Congreso para la instalación del 20 de julio, en el que el presidente propuso un ‘gran acuerdo nacional’, el Legislativo da pocas señales de actividad.



El presidente Petro y su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (sobre cuya continuidad hay fuertes ruidos, incluso en sectores cercanos a Palacio), tienen un complejo ajedrez ante sí. A tres meses de volver a las urnas necesitan resultados más tangibles, tras un año caracterizado por polémicas y equivocaciones.



Los organismos de control, por su lado, han prendido alarmas y se aprestan a mirar con lupa cómo serán los procesos de contratación directa amparados en la declaración de emergencia que se asignarán y pagarán en plena época electoral.



Armando Neira

EDITOR POLÍTICA

