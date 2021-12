Los colombianos que vayan a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones legislativas del 13 de marzo y en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, tienen plazo para inscribir su cédula hasta el 13 de enero y 29 de marzo del 2022, respectivamente.



Es sumamente importante no dejar este trámite para última hora, ya que si no se hace la inscripción de la cédula no podrá votar en los próximos comicios.



Por otro lado, el Código Electoral vigente advierte que, si se cambia de residencia o ahora vive en el exterior, debe avisar a la Registraduría para que sea registrado su nuevo domicilio electoral y se le asigne el puesto de votación más cercano.



En caso de que ya esté fuera del plazo de dos meses para realizar este trámite, debe sí o sí inscribir nuevamente su cédula.



Este trámite es importante, ya que en épocas electorales la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General están pendientes de que no se cometa ningún tipo de delito electoral.



Uno de estos es la trashumancia electoral o “trasteo de votos”, que es el cambio de puesto de votación entre municipios o departamentos para beneficiar a algún candidato.



Por esta razón, si usted registra muy tarde su cédula, su voto puede ser anulado ante la sospecha de trashumancia electoral en su nuevo puesto de votación.



Este delito puede dar entre cuatro y nueve años de prisión si las autoridades electorales demuestran que existió un cambio de puesto de votación entre municipios o departamentos para beneficiar a un candidato determinado.



De acuerdo con el más reciente informe de la MOE, entre marzo y octubre de 2021 se han inscrito 139.025 cédulas para las próximas elecciones, un registro 8,13% inferior al de 2018.



