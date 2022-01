A la medianoche de este jueves, la Registraduría Nacional cerrará la plataforma para la inscripción de cédulas de los ciudadanos que quieran participar en las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo.



Según el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la inscripción de cédulas en Colombia se debe empezar un año antes de la jornada electoral y finalizar dos meses antes de ella. Por eso el proceso se habilitó desde el 13 de marzo del año pasado.



(Lea también: ¿Cuántos colombianos inscribieron su cédula para elecciones al Congreso?).

En este periodo de 10 meses y hasta las 4:30 p. m. de este jueves, 2.256.802 colombianos habían inscrito su documento para poder participar en los comicios en los que se elegirá al Senado y a la Cámara de Representantes para el periodo de 2022- 2026.



La mayoría de estas personas inscribieron su cédula debido a que cambiaron de lugar de residencia o deseaban modificar el lugar en el cual se sufraga normalmente. Otras debido a que no se encontraban inscritas en ningún puesto de votación.



(Le puede interesar: Este jueves, último día para la inscripción de cédulas).

¿Qué pasa si no alcanzó a inscribir su cédula?

Si usted no inscribió su cédula y no se encontraba inscrito en ningún puesto de votación o cambió de lugar de residencia, no podrá efectuar su derecho al voto en las elecciones al Congreso.



La cédula de ciudadanía es un documento indispensable a la hora de sufragar. Por un lado, si usted no se encontraba inscrito, esto significa que no hace parte del censo electoral de la Registraduría.



(Siga leyendo: ¿Cómo inscribir la cédula de ciudadanía desde el celular para elecciones?).

#Atención | Hoy, 13 de enero, finaliza la inscripción de cédulas y el cambio de puestos de votación para las elecciones de Congreso de la República de 2022.



Acude a la Registraduría más cercana o a los puntos autorizados para realizar el trámite. pic.twitter.com/38KlIZ9dKN — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 13, 2022

Por otro lado, si usted está inscrito y cambió de lugar de residencia, no puede votar debido a que podría estar incurriendo en un delito electoral llamado trashumancia electoral.



Esta es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.



Ahora bien, si usted verificó en la plataforma de la Registraduría y apareció como registrado en un puesto de votación, no se preocupe, pues podrá votar.



Ahora bien, si usted quiere participar en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, aún se encuentra a tiempo. Según el calendario electoral, para estos comicios se abrirá un nuevo periodo de inscripción de cédulas, el cual irá hasta el 29 de marzo.



(Además: Mitos y verdades de la inscripción de cédula para las elecciones del 2022).



POLÍTICA