De cara a las elecciones legislativas y presidenciales, en una contienda donde se definirá el futuro político del país entre dos corrientes opuestas, la transparencia cobra especial importancia a la hora de legitimar al nuevo gobierno. Sobre todo tras previos hechos de corrupción electoral, en los que, incluso, se ha denunciado que los muertos votan.



En el imaginario colombiano, el fraude electoral es una de las tesis que más pesa a la hora de justificar la victoria de algunos candidatos en los puestos de elección popular. Aún en la memoria colectiva están presentes hechos como el ocurrido el 19 de abril de 1970, cuando Misael Pastrana Botero ganó la presidencia luego de irregularidades que, presuntamente, favorecieron los resultados.



Ese día cortaron la electricidad en varios municipios y el conteo de votos, que normalmente es hecho en tiempo real y difundido a través de los medios de comunicación, fue suspendido hasta que la Registraduría dio el veredicto final. A pesar de que los primeros boletines daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla, se anunció el triunfo de Pastrana. A este hecho se le atribuye la causa que dio origen a la guerrilla del M-19, desmovilizada en 1990.



Cincuenta años después, situaciones similares siguen presentes en las jornadas electorales, en diferentes regiones del país. La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte de dos grandes amenazas: la violencia y la corrupción; cada una de ellas con modalidades diferentes, no excluyentes entre sí, que vulneran el proceso democrático.



En cuanto a la corrupción, la suplantación, compra de votos y trashumancia son los delitos que más se utilizan, con una mayor incidencia en las zonas apartadas, donde las condiciones sociales permiten que pasen desapercibidas.



Solo en los comicios pasados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a 559 ciudadanos por suplantación de identidad en las inscripciones. Tras cotejar la información con el archivo nacional de identificación y la base de datos de huellas digitales, la Registraduría reportó al CNE inconsistencias en las cédulas, algunas pertenecientes a personas fallecidas.

Durante las votaciones también se presentaron irregularidades. En Bojayá, Chocó, algunas urnas provenientes de zonas rurales, donde por su lejanía la policía no puede acompañar los puestos de votación, fueron entregadas sin el sello y "claramente alteradas". Así lo expuso la Red de Veedurías Ciudadanas, organización que se encarga de vigilar la gestión pública.



"Se contaron votos de personas que nunca habían vivido en la zona, cosa que es imposible pues para llegar al puesto de votación se debe tomar lancha durante tres o cuatro horas y posterior cabalgar un buen tiempo, trayecto que solo haría un habitante del lugar. Adicionalmente, estos votos favorecían a una misma lista o candidato que no era conocido en la comunidad y jamás había hecho campaña allí", detalla Pablo Bustos, director de la entidad.



Sumado a este claro hecho de trashumancia, se hallaron votos suplantados, con la particularidad que eran de difuntos que aún aparecían en el censo electoral. Los llamados "muertos votantes", casos de los cuales la Red de Veedurías recibió dos mil denuncias durante 2019.



El mayor número de reclamos ciudadanos provienen de corregimientos o pequeños municipios, donde la cantidad de habitantes permite que todos se conozcan entre sí, y votantes y jurados pueden identificar las suplantaciones de forma más efectiva. Otra herramienta importante de vigilancia, destaca Bustos, es el control político que se hace entre los partidos posterior al escrutinio, que revela esta y otras anomalías.



Las acusaciones son remitidas por la Veeduría Ciudadana a las instancias competentes para que investiguen y verifiquen la validez de las votaciones. "En un primer momento se ponen en conocimiento de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y, al ser delitos, de la Fiscalía. Algunos casos se escalan al Contencioso Administrativo para investigar a los funcionarios electos", asegura el directivo.

Digitalización y sincronización, las falencias del sistema

La inconsistencia entre el censo y la cifra demográfica es una de las causas a las que se le atribuye esta problemática. Para este año lectivo, según Bustos, aproximadamente dos millones de personas que no hacen parte del censo electoral, registran como inscritas. Por ello la discrepancia entre la Registraduría y el Dane, en meses pasados, sobre el número de colombianos.



"Esta falta de sincronización es la que termina alimentando el fraude y la suplantación de votantes. El censo electoral se construye en base a los registros notariales, muchos de los cuales no están digitalizados y en el peor de los casos, son inexistentes", puntualiza el director de la Red de veedurías.



Con respecto a la partida de defunción, por ejemplo, en el país muchas personas fallecen sin ser reportadas. Mueren en territorios muy alejados donde ni siquiera pasan por un centro hospitalario o no cuentan con allegados que realicen el trámite. Estas situaciones impiden que institucionalmente se registre el deceso y se sigan reconociendo sus derechos como ciudadano, entre ellos, elegir a sus gobernantes.

Pero también está la otra cara de la moneda y es cuando intencionalmente no se notifica una muerte para sacar provecho de los beneficios en materia de subsidios, salud, e, incluso, de la nacionalidad del difunto. Sin el reporte es más fácil la suplantación y que la identidad sea utilizada en un caso de fraude electoral.



"Es una falla estructural en la institucionalidad, encargada de dar cuenta de la existencia de la acreditación de las funciones políticas y públicas de cada ciudadano. Además hay un retraso enorme en materia de digitalización que, en el caso de las Notarías, apenas es un proceso incipiente", señala Pablo Bustos.

Depurar el censo, el escudo antifraude

Solo hasta las elecciones del 2014 la organización electoral adquirió la identificación biométrica y en los años siguientes se ha estado implementando. Esta herramienta permite una mayor transparencia, impidiendo casos de suplantación como el de las personas fallecidas que registran como votantes.



Así mismo, reconociendo la flaqueza del sistema en este frente, la Registraduría está adelantando un plan de depuración del censo electoral, contrastando los registros notariales. Hasta el momento la entidad ha anulado 43.022 registros civiles de nacimiento y 316.317 cédulas de ciudadanía.



También está redactando un informe de caracterización del censo versus el Registro Base de Población (REBP) del Dane, por el que hace unos meses había una discrepancia de cinco millones de colombianos. Ya se han cruzado 38’710.918 cédulas de ciudadanía, correspondientes al 99.82 por ciento.



El órgano electoral determinó que 34’802.216 de documentos de identidad están activos, 1’623.624 con estatus de migrantes, 150.252 con estado fallecido, 2’036.370 se encuentran inactivos por proceso administrativo y 68.411 no se encontraron en el REBP 2020.



Pero la responsabilidad también está en la ciudadanía. Alexánder Vega, registrador nacional, pidió a los colombianos denunciar la muerte de los miembros de su núcleo familiar y tramitar el Registro Civil de Defunción. "Esta es la manera mediante la cual el sistema de identificación en Colombia cancela la vigencia de la cédula y se afecta el censo electoral. Sin este documento difícilmente podemos eliminar a un ciudadano del censo", concluye el funcionario.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción EL TIEMPO​