Análisis: ¿Por qué la CIDH y la ONU piden a la Corte acelerar la elección de la fiscal?

La confrontación política por la designación del fiscal general saltó a influyentes organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia se sumaron en las últimas horas a la Organización de Estados Americanos, OEA, en su solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que acelere el proceso.



(Además: ONU hace llamado para concluir elección del fiscal y pide al Gobierno brindar garantías).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Petro habló sobre el llamado de la ONU a la Corte por elección de la fiscal. Foto: Presidencia

Esto tiene en principio dos lecturas: La inédita intromisión de estos despachos en una decisión autónoma del alto tribunal y la evidente satisfacción de los sectores afines al Gobierno Nacional que consideran que la demora en la designación de la cabeza del ente acusador debilita el sistema de justicia del país.



De hecho, el presidente Gustavo Petro sentenció: "La representación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo".



En su mensaje, el primer mandatario agregó: "Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia".



En esta línea es natural considerar que la diplomacia oficial se ha movido de manera más eficaz que la oposición para mostrar su versión de los hechos.



Eso explica el viaje, en la mañana de este miércoles, de congresistas del Centro Democrático a Washington, Estados Unidos, con el principal objetivo de reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro y con representantes de la CIDH.



El senador Miguel Uribe, por ejemplo, señaló que viajan para “contar la verdad que Petro oculta” e insistió en que el jefe de Estado "no es la víctima, es el victimario".

Facebook Twitter Linkedin

Senadores Paloma Valencia y Miguel Uribe viajando a Estados Unidos. Foto: Archivo particular

La también parlamentaria Paloma Valencia, por su parte, resumió la situación: “No es posible que las entidades internacionales estén teniendo la idea de un golpe de Estado cuando lo que hay en Colombia es un Presidente presionando de manera indebida a la Corte para que elijan una fiscal de su terna”.



(Le puede interesar: Presidente Petro habla sobre el llamado de la ONU a la Corte por elección de la fiscal).



En efecto, en medio del asedio del jueves 8 al Palacio de Justicia sorprendió un comunicado del secretario Luis Almagro en el cual respalda la tesis del Presidente de una supuesta ruptura institucional en Colombia.



Un relato que fue contrarrestado por el senador independiente Humberto de la Calle Lombana. "El papel de un Secretario General de la OEA es más el de cierta neutralidad, de conciliación, de la búsqueda de resolver problemas, no de crearlos. En este caso, el señor Almagro está pintando una Colombia que no existe. Aquí nadie quiere tumbar a Petro, nadie que tenga un dedo de frente. Aquí ni las Fuerzas Militares, ni los medios de comunicación, ni los gremios económicos quieren tumbar al Presidente. Esa parece ser una visión que el señor Almagro recibió, y se la comió sin digerirla", dijo.



Pero, ¿por qué una reacción tan vehemente de parte del senador? En la misiva, la OEA habló de "amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro" y exigió que "se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia".



También aseguró que es "imprescindible garantizar que el Presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022".



(Puede leer: La dura carta que Humberto de la Calle le envió a Luis Almagro, secretario de la OEA)

Facebook Twitter Linkedin

El exfiscal general Francisco Barbosa (d) en su última rueda de prensa como Fiscal, junto a la ahora fiscal general encargada Martha Mancera (i). Foto: Fiscalía

A este comunicado se suma el de la ONU. "La Oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por ello, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible", aseguró este miércoles.



En su publicación, realizada en la cuenta de X, resaltó la inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro. Las candidatas para reemplazar a Barbosa son Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra.



La oficina de la ONU enfatizó en que esta elección "debería cumplir con los criterios de transparencia, publicidad, no discriminación, acceso a la información, formación, mérito y no interferencia".



El organismo argumentó que "la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y previene el debilitamiento de la justicia".



Eso sí, la ONU hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinden las garantías en este proceso. "La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo".



El comunicado de la ONU se suma al de la CIDH, que advirtió este martes que la falta de designación de un fiscal general “podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

Facebook Twitter Linkedin

Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: ONU derechos humanos

(Lea también: Reacciones encontradas a pedido de CIDH para que Corte elija fiscal a la mayor brevedad).



En ese contexto, la CIDH, con sede en Washington, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Colombia que “cumpla con su deber constitucional” en la mayor brevedad posible. Sin embargo, también advierte al mismo tiempo que el poder Ejecutivo debe “garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias”.



“La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible”.



El organismo hizo también un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.



El comunicado de la Comisión dedica varios párrafos para referirse a los disturbios de la semana pasada en la sede del Palacio de Justicia dando igual crédito tanto a las versiones del gobierno como a la de las cortes y la oposición.



“En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalía", indicó.



Luego continuó: "La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.



Sergio Gómez, corresponsal de EL TIEMPO en Washington, informó que lo cierto es que fuentes conocedoras de la Comisión y exfuncionarios de esta dependencia recibieron el comunicado con algo de sorpresa. Si bien advierten que no es anormal que la CIDH se pronuncie en casos como estos, especialmente en temas que tienen que ver con la justicia, sí subrayan lo inusual del escrito en el contexto de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos días y teniendo en cuenta la historia reciente en la elección del fiscal general.



(Siga leyendo: 'Paro armado del Eln es una deslealtad con los acuerdos firmados': Otty Patiño).

Facebook Twitter Linkedin

Momento en el que la turba intentó ingresar al Palacio de Justicia. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

A lo largo de los últimos 30 años, desde que se creó la Fiscalía con la Constitución de 1991, se han presentado cuatro momentos en los que hubo un vacío en la cúpula mientras la Corte elegía al nuevo encargado.



Por ejemplo, Gustavo Mendoza, quien estuvo encargado durante 17 meses (entre el 2009 y el 2011); Marta Lucía Zamora (23 días entre marzo 6 de 2012 a marzo 29); Jorge Perdomo (por cuatro meses en el 2016), y Fabio Espitia (ocho meses entre 2019 y 2020). Y, ahora, Martha Mancera, quien reemplazó a Francisco Barbosa este lunes, sería la quinta fiscal interina.



Sin embargo, no se recuerda un pronunciamiento similar de la CIDH cuando se presentaron esas interrupciones en el pasado.



Así mismo, las fuentes destacan que la CIDH se equivoca al sostener que la Corte tenía como plazo el pasado 7 de diciembre para elegir fiscal. Eso porque la Corte no opera con un cronograma preestablecido y esa fecha era solo para marcar el inicio de las rondas de votación, las cuales no se pudieron cumplir por falta de quórom.



Para el analista Pedro Viveros "todos los organismos multilaterales deben velar y garantizar la protección de los estados miembros luego de una conversación permanente con esas naciones para permitir la solución de controversias y tras un diálogo conjunto, donde prime el respeto de todos los intereses de sus miembros".



Por lo que Viveros considera que "no es sano abusar de sus tribunas desequilibrando o tomando partido porque corren el riesgo de volverse partidarios de uno u otro gobierno".

Facebook Twitter Linkedin

Luis Almagro durante la sesión 52 de la Asamblea anual de la OEA. Foto: EFE/Paolo Aguilar

"La OEA, con su secretario general, fue cuanto menos naif al opinar al desgaire y sin contenido institucional del país sobre lo que ocurre. En cuanto a la ONU y su departamento de Derechos Humanos parece más bien una oficina protegiendo su disciplina de trabajo al igual que la CIDH. Ojalá no abusen de los derechos de los demócratas porque por estirar esa protección podemos estar entrando en una época política donde nazca una teoría antiderechos poco conveniente", finaliza.



Para Juan Nicolás Garzón, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, este tipo de llamamientos que hacen estas instituciones resultan al menos "un poco poco atípicos".



¿Por qué? "No es atípico que este tipo de instituciones multilaterales hagan llamamientos al restablecimiento o preservación de la democracia, al respecto a los derechos humanos y a la conservación del orden institucional", dice. Para él, sin embargo, en el caso de la OEA, por ejemplo, el pronunciamiento hace menciones sobre la necesidad de que se restablezca una especie de orden democrático o al menos se cese en los intentos por sacar no al gobierno del poder y "eso desde mi punto de vista, no necesariamente es ni exacto, ni se acerca la realidad" de lo que ocurre en el país.



Y en cuanto a la CIDH o estas instituciones se hace un llamado a una pronta elección del fiscal general "de alguna manera se está poniendo en cuestión, lo que se podría denominar como la soberanía judicial ya que en Colombia las cortes son independientes".



Mientras que Carlos Alberto Zambrano, exconsejero de Estado, consideró que lo más deseable es que las elecciones en este tipo de cargos “se produzcan rápido y que la interinidad sea lo más breve posible”. Sin embargo, señaló, que no “es deseable” que se le presione a la Corte para el cumplimiento de esa labor.



“Suficiente hay con la presión interna, como para que ahora unos organismos internacionales que no conocen la mecánica electoral dentro de las altas Cortes del país vengan a colaborar ahora con atizar el fuego, ejerciendo una presión adicional indebida, por demás, a la Corte Suprema de Justicia”, señaló Zambrano.



No obstante, indicó que si empiezan a demorarse tanto como ocurrió con el caso del reemplazo del doctor Mendoza Diago, que repito, estuvo encargado por más de un año, “la cosa sería distinta”.



“Me parece un poco desafortunado que en este momento ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estén metiendo en el asunto. Creo que, por ahora, su papel debería ser colaborar para que se tranquilice el país”, señaló Zambrano.



POLÍTICA

Más noticias