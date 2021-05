El video en el que Duque se refiere a Petro y al paro

Un video de 2 minutos y 14 segundos, en el cual el presidente Iván Duque habla del excandidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y la situación social y económica que vive el país, tiene encendidas las redes sociales.



Las imágenes fueron difundidas por diferentes usuarios, como el director del programa ‘6 am 9 am’ de Caracol Radio, Gustavo Gómez, y el medio de comunicación sumerce.news, que las puso en sus plataformas digitales.

No se sabe muy bien el mandatario a quién le habría dado esta declaración ni cuando habría sido, pero lo cierto es que su contenido mostraría que es reciente ya que habla de la reactivación económica y el Plan Nacional de Vacunación.



Según la traducción de sumercé.news, en el video Duque afirma que cuando ganó la elección, “el candidato que derroté dijo que él estaría en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo mi mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país”. Como se recuerda, el candidato que Duque derrotó en la segunda vuelta presidencial fue Gustavo Petro.



Según el jefe de Estado, este tipo de posiciones “también son un instrumento político” y “ver esta situación, en un año preelectoral”, mostraría que esos “intereses políticos no están a favor de la reactivación económica, de la vacunación masiva, de la ayuda a los más pobres de los pobres, porque si esas cosas suceden su discurso se debilita”.

No tengo versión subtitulada, pero, si usted habla o entiende inglés, quisiera conocer su opinión sobre esto. pic.twitter.com/6hymdqLvQe — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) May 22, 2021

“La economía colombiana tiene proyecto crecer por encima del 5 por ciento. ¿Qué intereses pueden estar en contra de esto?, el interés de aquellos que quieren capitalizar el caos. ¿Quién se beneficia si se demora el Plan de Vacunación?, aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos”, afirma Duque en el video.



Finalmente, el mandatario afirma que esto “no es para nada patriótico” ni “honorable”.

“Nosotros estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiere construir su llegada al poder a través del caos, la desesperación y la frustración, no es el tipo de presidente que Colombia necesita en el 2022”, dice.