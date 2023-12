Las tres causas del ruido por derogación de decreto sobre drogas

El país vive una enorme controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar mediante decreto la norma que reglamentaba el procedimiento policial sobre la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, desatando una polémica nacional.



Para el presidente Petro la medida busca evitar la criminalización de consumidores, atacando a las bandas con inteligencia policial. Un argumento que defiende su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien considera que se unificó jurisprudencia y que ya se alista el protocolo para regular el consumo en espacios públicos, que presentará a alcaldes y gobernadores.



Es decir que los nuevos mandatarios regionales –que se posesionarán este 1 de enero- se encontrarán con una situación más para resolver de manera inmediata.



Aunque el presidente ha reiterado que “lo único que ha hecho el gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes”, la polémica cada vez toma más fuerza.



Así, por ejemplo, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque (autor de la norma derogada) señalan que la medida beneficia al crimen y pone en peligro entornos escolares y parques. “No se dejen engañar por los desinformadores”, dice el jefe del Estado. “La prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio. También esto es mandato de la corte constitucional que acatamos y con la que estamos de acuerdo”, agregó Petro.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el rol de reglamentar esos espacios recae en los mandatarios locales. Foto: Ministerio de Justicia



Así las cosas, es evidente que el ruido que se ha creado aumentó por tres elementos.



1. La ausencia de una comunicación clara. No es la primera vez que una decisión de gran trascendencia llega al país sin la pedagogía necesaria para que los ciudadanos tengan a su disposición todos los elementos para forjarse un criterio.



Pasó, por ejemplo, con el proyecto que aumentaría el impuesto predial unificado hasta, en algunos casos, un 300 %; o los ceses al fuego con los distintos grupos armados ilegales sin los protocolos ni los estándares mínimos exigidos para temas tan sensibles.



“Como aburre ver al presidente Petro apagando incendios a cada rato”, dice el pastor Alfredo Saade, y uno de los aliados del presidente. “¿Por qué a la jefe de comunicaciones de Palacio le cuesta tanto hacer un video informativo sobre los decretos que firmará el presidente y que serán comidilla para los medios de comunicación tradicionales? ¿Porque esperar que los politiqueros de oposición destruyan una buena intención y terminen triunfando sobre el buen nombre de @petrogustavo?, pregunta.



¿Por qué les cuesta tanto adelantarse a los acontecimientos? Viven como elevados. Son como caídos del palo de mango”, asegura Saade quien participó en la consulta del Pacto Histórico y es uno de los más cercanos al presidente.



2. La ausencia de sintonía entre las distintas áreas del Gobierno. En línea con el anterior punto, hay una situación que también ya se había visto en el pasado. ¿Hay la suficiente conversación entre todos los ministros para tomar las decisiones?



En este caso que afecta la relación con cada uno de los alcaldes del país, ¿estaban todos los ministros plenamente informados para lidiar con esta situación?



Las dificultades para ir por mostrar que se va en una misma ruta no son solo entre las distintas carteras sino al interior de cada una de ellas.



Sabidas son las diferencias existentes entre el canciller Álvaro Leyva y su viceministra Laura Gil (hoy embajadora), la ministra de Educación Aurora Vergara y su viceministro de Educación Superior, Óscar Sánchez; y la ministra de Educación Gloria Inés Ramírez y su viceministro Edwin Palma.

La Policía mantiene la potestad de requisar y pedir a los ciudadanos que se identifiquen. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

“El Presidente no discute con sus colaboradores los grandes anuncios que hace vía Twitter, ni siquiera con los responsables de los temas a los que se refieren esos trinos. Eso explica las idas y vueltas del Presidente y su equipo en temas como la exploración de gas y petróleo, el fin de las EPS, el control de capitales, la compra de cazabombarderos franceses o el cese del fuego bilateral con el Eln”, escribió hace un año el periodista Mauricio Vargas en este diario en un artículo que título: ¿Por qué no le rinde a Petro?



“Petro es buen trasnochador y mal madrugador, y no analiza con su gente los anuncios que prepara”, aseguró el analista.



3. ¿Era el tiempo para anunciar el decreto? En política, el ‘momentum’ es decisivo para que los ciudadanos reciban las decisiones que toman sus dirigentes. La oposición ha asociado que ahora se va a autorizar que se venda droga en los parques en momentos en que en el Congreso avanza un proyecto para la regulación de cannabis de uso adulto.



“Petro deroga decreto que prohibía poseer, distribuir y comercializar drogas”, dice el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde). “Las facultades que le daba la 1844 a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos las ha perdido. ¡Ya no necesitan el proyecto de la marihuana! Ya lo lograron”, dijo el congresista.



“Lo que me parece más peligroso es el proyecto que está buscando modificar el artículo 49 de la Constitución y es el de legalizar la venta y distribución de la marihuana. Más que escandalizarnos por la derogación de este decreto, hay que estar pendientes con que la venta sea legal con ese proyecto que está a punto de pasar en la plenaria del Senado”, agregó Hernández. Con razón o sin ella, él como otras voces mezcla los dos hechos.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro radicó nuevamente el proyecto el pasado 20 de julio. Foto: Redes sociales (X)

En su defensa la congresista María José Pizarro (Pacto Histórico) escribió en este diario: “Además, ha habido otros argumentos en contra (sobre la regulación del cannabis de uso adulto). Me centraré en dos: que regular promueve el consumo, y que pone en riesgo a nuestros niños y niñas. También son falsos. Primero, porque un mercado legal permitirá recaudar impuestos para, entre otras, financiar campañas de prevención del consumo, las cuales son efectivas como las del tabaco, donde un millón de personas dejó de fumar entre 2016 y 2021.



Y en cuanto a la protección de la infancia, hoy nuestros niños, niñas y adolescentes están a merced de la ilegalidad, puesto que el narcotráfico les induce a la criminalidad, la violencia y a consumir drogas alteradas. Ante ello, el proyecto plantea reglamentar el porte y consumo y prohibir la publicidad, consumo y comercialización en entornos escolares y de educación superior, de salud y en espacios públicos, entre otros, buscando establecer medidas de control basadas en evidencia para proteger integralmente la niñez y la adolescencia y prevenir daños asociados al consumo”.



Ante todo este escenario, el analista Pedro Viveros concluye: “El contenido del decreto da cumplimiento a un fallo de la Corte. Lo que ocurre en el país es la prevención que hay a tanta liberalidad en materia de la lucha contra las drogas y la drogadicción que alerta a la mayoría de colombianos que buscan protección de sus familias frente a esa percepción de liberalidad”.



“Es importante entender que en las democracias cuando se quieren cambiar las normas y conductas de los habitantes hay que considerar siempre las expresiones de las minorías, pero sobre todo de las mayorías que hoy perecieran exigir una combinación entre castigo y salud pública para atacar el veneno de las drogas”, finaliza el analista.



