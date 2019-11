EL TIEMPO, el medio más consultado por líderes de opinión en el país

EL TIEMPO y ELTIEMPO.COM son los referentes informativos para los líderes de opinión en Colombia, según el más reciente Panel de Opinión, elaborado por la firma Cifras y Conceptos.



En su décimo primera versión, la encuesta Panel de Opinión de Cifras & Conceptos les consultó a 1.416 líderes de opinión sobre cómo se informan, tanto por medios impresos como digitales.

EL TIEMPO se mantuvo como el medio líder. En los medios impresos este diario ocupa el primer lugar, lugar con un 23 por ciento, seguido por Semana y El Espectador que tienen un empate con el 20 por ciento.

En cuanto al consumo digital, este diario se mantuvo en el primer lugar, con el 18 por ciento de la votación de los líderes de opinión, seguido por Semana (16 por ciento) y La Silla Vacía (15 por ciento).



En radio los líderes de opinión prefieren a Caracol Radio (22 por ciento), a la W (18 por ciento) y a Blu Radio (18 por ciento). Mientras que en televisión, los tres primeros puestos son para Caracol (30 por ciento), Noticias Uno (18 por ciento) y CM& (14 por ciento).

Mejor gobernador

La medición también les consultó a los líderes de opinión sobre el desempeño de los gobernadores del país. El mejor calificado fue Carlos Amaya (Boyacá), quien obtuvo un 49 por ciento, seguido de Eduardo Verano (Atlántico), con el 43 por ciento, y Sigifredo Salazar (Risaralda), con 43 por ciento.



Uno de los hechos más llamativos del estudio son los desafíos políticos que, según los líderes de opinión, tiene el presidente Iván Duque.



Los primeros desafíos son cumplir el acuerdo de paz y disminuir la corrupción, con un 21 por ciento y mejorar la autonomía del Presidente, con el 20 por ciento.

Ficha técnica

Persona natural / jurídica que la encomendó y realizó: Cifras & Conceptos S.A

Fuente de financiación: Recursos propios.

Tamaño de la muestra: 1.416 encuestas distribuidas en 17 departamentos del ámbito geográfico y Bogotá

Universo del estudio: Esta conformado por líderes de opinión hombres y mujeres mayores de 18 años, clasificados en cinco redes de estudio (políticos, medios, académicos, sector privado y organizaciones sociales. Universo del estudio 5.100 líderes.

Periodo de recolección: 30 de julio al 8 de noviembre de 2019

Personajes por los que se indaga: Se indaga por el Presidente, Alcaldes,

Gobernadores, Columnistas, Caricaturistas, Senadores, Representantes a la Cámara,

Ministerios y Departamentos Administrativos.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen

de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: Las premisas para la selección de las unidades de la observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de lista.

El ámbito geográfico de estudio está limitado a la zona urbana de los

departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista presencial, telefónica y vía internet con aplicación de un cuestionario estructurado.

Temas a los que se refieren: Temas nacionales (calificación de Ministerios, Presidente de la República, desafíos, justicia y paz). Medios de comunicación (impresos, radio, televisión, páginas web, columnistas, tuiteros y caricaturistas) Organizaciones y personajes (empresas, ONG´s, senadores, representantes a la cámara)

Temas regionales (calificación gobernador y alcalde)

​Preguntas del formulario:

Departamento de mayor influencia

Calificación de la situación del país

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales?

Evalúe la gestión de los siguientes ministerios y departamentos administrativos durante el último año.

Califique el desempeño del Señor Presidente de la República (Iván Duque), durante el último año, en las siguientes

funciones.

¿Cuál será el desafío más importante para el país en el 2020 en cada uno de los siguientes temas?

¿Cuál es la probabilidad que la empresa/lugar donde trabaje apoye los siguientes temas sobre vinculación laboral,

emprendimiento, etc.. de jóvenes desvinculados de grupos armados?

¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado? Radio –

Televisión – Prensa y Páginas Web

¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee?

¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee?

•En temas políticos, económicos, sociales o ambientales ¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)?

¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve?

¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira?

¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira?

¿Cuáles son los/las tres mejores senadores (as) de la última legislatura?

¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura?

Califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos

Califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año.

De los siguientes temas científicos, ¿en cuáles cree usted?

De los siguientes temas religiosos, ¿en cuáles cree usted?

Del siguiente listado ¿cuál considera que son los 3 científicos contemporáneos más importantes?

¿Cuáles son las tres instituciones científicas de Colombia en las que usted más cree?

¿Cree que la realidad del mundo está bien explicada por?

¿Qué tan cercano se siente usted con los avances científicos del mundo?

POLÍTICA