El revuelo que causó la charla de Pacho Santos y la nueva canciller

Un llamado inmediato del presidente Iván Duque a su embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, para que entregue sus explicaciones fue la primera consecuencia del revuelo que causó ayer la revelación de una conversación entre el diplomático y la canciller designada, Claudia Blum.

Desde tempranas horas de la mañana, el periódico Publimetro reveló el audio de la charla entre Santos y Blum, en la cual el embajador usa duras palabras para referirse al Departamento de Estado de EE. UU. y a algunos de sus compañeros de gobierno.

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe, no existe”, le aseguró Santos a la nueva ministra de Exteriores.



El diplomático argumentó que “hace diez años”, cuando él era Vicepresidente, iba a ese país y sabía que “la entrada era siempre” el Departamento de Estado. “Hoy en día eso se acabó”, le dijo Santos a su nueva jefa.

Minutos después de esta mención, se refirió a dos de sus compañeros de gobierno: el exministro de Defensa, Guillermo Botero, y el excanciller y hoy jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Sobre Botero dijo que tenía “un problema” de interlocución” con él ya que, según Santos, el exministro “no trabajaba, no hablaba inglés” y no iba a Estados Unidos.

“Espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo ministro de Defensa) sea interlocutor, ojalá. No sabe de eso, pero...”, dijo.



Y precisamente sobre Holmes Trujillo y su desempeño como canciller, Santos fue bastante crítico. “No hizo nada. No tenía una estrategia”, le dijo a Blum.

En ese momento de la conversación, la nueva ministra de Exteriores le dijo al embajador que Holmes Trujillo “estaba haciendo política” y se le escucha decir: “Un desastre”.

Sobre Venezuela, uno de los temas más sensibles de la agenda exterior colombiana, la nueva funcionaria le pide a Santos que le ayude “a pensar” en una estrategia para abordarlo ya que, según ella, “la solución no es un golpe militar”. En este sentido, el embajador colombiano en EE. UU. y la nueva canciller analizaron el papel de los estadounidenses en esa crisis.



“Yo lo único que veo es acciones encubiertas allá adentro, acciones para generar miedo, para apoyar a la oposición allá adentro, que está muy sola”, le dijo Santos a Blum.



La revelación de esta conversación causó revuelo en Colombia, ya que se trata de dos de los funcionarios más relevantes de la política exterior el país: el embajador en Washington y su jefe, la nueva canciller.

Santos, quien se desempeñó durante ocho años como vicepresidente de Álvaro Uribe, fue designado por Duque en la representación diplomática en Washington en julio de 2018.



Su gestión en esa embajada no ha escapado a las polémicas, especialmente en el tema de la crisis social y política que sucede en Venezuela.



Ayer, pocas horas después de conocerse el audio de la conversación con su nueva jefa, Santos salió a responder y calificó ese audio como “ilegal”.



“Yo no le iba a decir mentiras a la canciller. Le estaba contando cómo está funcionando la política en Estados Unidos, y esa es la verdad”, dijo el embajador Santos en W Radio.

De igual forma, le pidió “disculpas” a Guillermo Botero y dijo que sabía que el exministro “estaba ocupado con el tema de Colombia”. Y acerca de Holmes Trujillo dijo que tienen “una relación hiperrespetuosa”.



Aclaró, igualmente, que no iba a renunciar a la embajada, por el momento.



El excanciller Holmes Trujillo dijo ayer que “la opinión del señor Presidente” sobre su gestión, “que es la que importa, es bien distinta” a la del embajador y que la relación con Santos “siempre ha sido muy buena”.



El revuelo que se dio en Colombia sobre la revelación de esta charla llegó incluso a medios estadounidenses como The Washington Post y The New York Times. El Post dijo que Santos estaba “en el ojo del huracán” por este audio y su par afirmó que el embajador se quejó de que “el Departamento de Estado de Estados Unidos” haya perdido fuerza”.



Así las cosas, todo parece indicar que la última palabra sobre el futuro del diplomático la tendría el presidente Duque.

