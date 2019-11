El revuelo internacional por comentarios de la nueva canciller

Los comentarios del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la nueva canciller colombiana Claudia Blum en un grabación difundida este miércoles no pasaron desapercibidos para los medios internacionales, que registraron las palabras de ambos diplomáticos frente a temas como la crisis en Venezuela y el gobierno de Donald Trump.

El tema de Venezuela es sensible para el gobierno de Iván Duque, tanto por el millón y medio de inmigrantes que han llegado a Colombia como por el apoyo que Maduro brindaría a grupos criminales colombianos.



Por ello, causaron repercusión internacional los comentarios de Santos frente al régimen de Nicolás Maduro.



En un momento de la grabación, el embajador manifiesta su preocupación porque "Europa no sabe que hay crisis en Venezuela: 120 millones de dólares de ayuda de los países más ricos del mundo, es una vergüenza". A lo que Claudia Blum, quien fue anunciada por Duque para ser la nueva canciller replica lo mismo: "Es una vergüenza".

Santos propone entonces hablar con "los embajadores e invitar a parlamentarios de Europa para que vean el infierno de ese país y se despierten. Siria sí y esto no".



En otro momento de la conversación, el embajador explica a Blum que sobre el tema de Venezuela en Estados Unidos "no hay memoria".



"A los diez minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el 'top of mind' (en la cabeza) Venezuela (...) Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar todo el continente", esgrime.



Esta conversación ha desatado una tormenta política en Colombia, donde algunas voces exigen ya la dimisión de Santos. Él ha aclarado que no lo hará, si bien ha recordado que su continuidad depende del presidente, Iván Duque.



