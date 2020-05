Asocaña se 'echó de para atrás' con la elección de su presidente

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por qué el reversazo con Frank Pearl

Esta semana, mediante un comunicado, Asocaña, el gremio de los azucareros, anunció que su nuevo presidente era Frank Pearl, ex alto comisionado de Paz de los gobiernos Uribe y Santos. Pero, tres días después dijeron que ya no. Una de las razones que ha trascendido es que una persona muy influyente en el Centro Democrático estuvo haciendo llamadas a dirigentes del gremio advirtiéndoles sobre los inconvenientes de tener a Pearl en ese cargo; y que desde el Gobierno no se vería muy bien esa designación. Pearl, quien ha dicho que se deben respetar los protocolos pactados con el Eln, es recordado también en el uribismo por los roces que tuvo con Uribe cuando dijo que el expresidente y hoy senador intentó acercamientos de paz con grupos irregulares. En el gremio cañero parece que decidieron evitar una mala interlocución con el poder central.