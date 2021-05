El difícil reto de la Canciller en su viaje a Estados Unidos

Dos días después de su designación como canciller, la también vicepresidenta Marta Lucía Ramírez arribó ayer a Estados Unidos con una prioridad en su agenda: contrarrestar la idea de que el Gobierno Nacional dio una licencia para que la Fuerza Pública viole los derechos humanos de los manifestantes que se muestran inconformes en las calles desde el 28 de abril.



Por órdenes del presidente Iván Duque, Ramírez sostendrá encuentros con altos representantes del Gobierno y del Congreso estadounidense y de organismos multilaterales. En algunos de estos escenarios gravita este señalamiento.



El contexto de viaje de la ministra es extremadamente sensible. Hace pocos días, 55 congresistas demócratas le enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pidieron suspender toda la ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar como consecuencia de lo que ellos consideran abusos contra la población civil.



Además, el Departamento de Estado aconsejó no viajar a Colombia debido a “los disturbios civiles, el crimen y el terrorismo” en el país. La sugerencia se produjo casi en simultánea al anuncio de la agencia Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda del Gobierno colombiano.



Ramírez quiere mostrar la otra cara de la moneda.



Empezó con una reunión con la embajadora de Catar, Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani, presidenta del Grupo de Amigos de Equidad de Género, para mostrar los esfuerzos en el país para el empoderamiento de la mujer.



También presentó ante más de 70 inversionistas y miembros el Council of the Americas los principales logros y retos en confianza inversionista, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y el buen manejo de las finanzas.

Vicepresidente y Canciller designada, Marta Lucía Ramírez, con la Embajadora de Qatar ante la ONU, Alya Ahmed Saif Al-Thani.

El Gobierno señaló que "en un diálogo fluido, los miembros de AS/COA reiteraron su apoyo al Gobierno de Colombia para enfrentar los retos económicos producidos por la pandemia y el paro".



La Vicepresidente sostuvo, igualmente, un diálogo con Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde hablaron de cómo lograr resultados en iniciativas de emprendimiento para jóvenes en América Latina.



Por último, conversó con la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Rosemary Di Carlo, sobre las coyunturas actuales por las que atraviesa el país y las posibilidades de apoyo frente a la situación socioeconómica actual.



¿Esta visita, que será la prueba de fuego de Ramírez como canciller, permitirá afianzar las relaciones en EE. UU. en este momento de crisis? De momento, la posición oficial de la administración de Joe Biden ha sido mantener una especie de neutralidad al defender el legítimo derecho a la protesta y condenar los actos de violencia que se vienen presentando.



En fuentes de la administración norteamericana se explica que es entendible porque se trata de un gobierno demócrata muy sensible frente a este tema y que tiene ejemplos claros y recientes en las manifestaciones que se han presentado en el marco la brutalidad policial frente a afroestadounidenses.



Pero para algunos expertos ha llamado la atención el poco respaldo que le ha ofrecido a quien se supone que es el mejor aliado que tiene EE. UU. en la región. Algo de eso podría explicarse en la aparente falta de sintonía que existe aún entre ambos gobiernos. A seis meses de ganar las elecciones, Biden aún no habla personalmente con Duque y es evidente que mantienen diferencias en varios temas como la implementación de los acuerdos de paz y la lucha contra el narcotráfico.

De este modo, la eficacia del viaje de Ramírez dependerá en parte del nivel que logre en la administración. Si bien no se anticipa un giro radical en la posición, sí es probable que Ramírez tenga la oportunidad de ofrecer una película completa de lo que pasa en Colombia.



El otro gran componente de su viaje es el Congreso, que es controlado por los demócratas, con quienes sostendrá encuentros la próxima semana. Y aunque de esta bancada procede la dura carta, también trascendió que los legisladores republicanos están haciendo eco a las versiones de que detrás de la marcha hay fuerzas oscuras que quieren debilitar a Colombia y que provienen de países como Venezuela y Cuba.



El problema que tiene Ramírez es que la agria división partidista que se vive en EE. UU. al parecer se ha extendido a Colombia, que solía ser un tema donde reinaba el bipartidismo. El senador Marco Rubio, por ejemplo, ha comenzado a atacar a los demócratas por criticar al Gobierno y alega que eso hace parte de una misma agenda de izquierda radical que quieren imponer en EE. UU. Por el lado de los demócratas, se equipara al gobierno Duque con las políticas de ‘ley y orden’ y mano dura que quiso emplear Trump para suprimir las protestas que se presentaron el año pasado.



Finalmente, Ramírez iría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que solicitó una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la crítica situación.



