El reclamo del presidente Iván Duque a Ángela Patricia Janiot

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, le hizo un reclamo a la periodista de Univisión Ángela Patricia Janiot durante una entrevista televisada en ese canal.

Ocurrió cuando la periodista colombiana lo entrevistó por las últimas noticias relacionadas con manifestaciones en el país.



Durante cerca de media hora, la conversación se centró en las últimas medidas implementadas por el Gobierno, la mesa de diálogo con el comité del paro y los casos de abusos policiales durante las protestas en las calles.



Pero el reclamo se dio al final de la entrevista, con la última pregunta durante el programa.



“Varias veces lo han caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral (en Venezuela) para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?”, preguntó Janiot.



“Me da pena, Ángela Patricia. Yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos”, respondió Duque.



El Presidente agregó: “Nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país: la crisis migratoria más grande que se ha visto en todo el continente, una pandemia que ha golpeado a todo el sistema de salud, hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia, circunstancias muy complejas por desastres naturales y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títeres de nadie, aquí nosotros estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante”.



Aquí puede ver la entrevista completa:

¿En qué está dispuesto a ceder? ¿Reconoce abusos de la policía? ¿Están Petro y Maduro detrás de las protestas? Desaparecidos, derecho a la legítima defensa, ¿Ha pensado en renunciar? Son algunas preguntas al presidente ⁦Duquehttps://t.co/YVvT1A8U3Dhttps://t.co/d4NHEPk5oi — Patricia Janiot (@patriciajaniot) May 14, 2021

EL TIEMPO



