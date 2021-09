El raizal que intervino a favor de Colombia en la Corte de La Haya

En un hecho que es considerado inédito, un representante de la comunidad raizal intervino en la mañana de este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El discurso estuvo a cargo de Kent Francis James, raizal miembro del equipo de defensa de Colombia en el litigio que se lleva con Nicaragua en ese alto tribunal.



(Siga leyendo: Demanda de Nicaragua: empezó la defensa de Colombia en La Haya)

El abogado y también diplomático reiteró que, para su comunidad, el mar Caribe siempre ha significado su hogar, su refugio y su sustento.

​

“Los seguidores de la fe de los raizales son bautizados en el mar. Es un cementerio para los que se fueron y no regresaron. Es la fuente de historias reales y de ficción, de cuentos, de fábulas, de aventuras, de diversión y tristeza. Como dicen los raizales: es un regalo de Dios”, aseguró.



Kent Francis James es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Y está en la política desde 1984.



Fue cofundador del Movimiento Amplio de Reivindicación, grupo liberal integrado inicialmente por profesionales isleños que se proclamaban en contra del deterioro cultural y ambiental de la isla y la inmigración desbordante.



(Además: ‘Nicaragua ha pretendido fabricar incidentes donde no los ha habido’)



En 1991 fue nombrado primer gobernador del departamento de San Andrés y Providencia por parte del presidente César Gaviria; ejerció el puesto hasta 1992, cuando se posesionó el antioqueño Simón González Restrepo, primer gobernador elegido por voto popular.



En las elecciones legislativas de Colombia de 2014 fue candidato al Senado por el Partido Liberal, sin éxito. Fue embajador en Belice durante el gobierno de Ernesto Samper y embajador de Colombia en Jamaica entre 2003 y 2007, encargándose también de la representación diplomática en Belice, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana, ya que en 2002 se cerraron las embajadas en esos países.



Cabe recordar que Francis James hace parte del denominado Raizal Team, nombrado años atrás para reforzar el equipo jurídico colombiano, destacando los intereses del archipiélago y los derechos de uso del pueblo raizal.



La Corte de La Haya examina si Nicaragua tiene razón al sostener que Colombia habría violado el derecho internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe.



Es bueno resaltar que este caso no versa sobre soberanía territorial ni sobre mar territorial. La soberanía de Colombia sobre las islas no está en discusión.



POLÍTICA