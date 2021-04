El proyecto que busca regular a los criaderos y paseadores de perros

Este martes se realizará el primer debate en el Congreso que busca crear un Código Nacional de Protección y Bienestar Animal en el país, que, entre otros, temas, pretende regular lo relativo a la reproducción, cría y comercialización de animales.

(Puede leer: Polémica en el Congreso por regreso de fumigaciones con glifosato)



Este proyecto busca no solo la protección de los animales vertebrados, sino también reconoce la sintiencia de animales invertebrados, como los moluscos y le otorga protección a animales invertebrados no sintientes, como las abejas o las mariposas, en función a su valor ecosistémico.



Asimismo, pide crear un registro municipal de paseadores y regula la prestación de ese servicio, así como los sitios de baño, peluquería, guardería, colegio, entre otros.



También prohibir el uso de métodos crueles para el control de plagas de animales vertebrados, como las trampas de pegamento para roedores.



Otro artículo señala que limita, actualiza la regulación y fija controles estrictos a la experimentación con animales con fines científicos



Otros de los asuntos que plantea el proyecto son:



• Actualiza las multas, facilita el proceso y otorga herramientas a las autoridades para realizar aprehensiones preventivas, sancionar de forma efectiva a los maltratadores y proteger a los animales.



• Se reconoce a los animales invertebrados una protección especial ligada a su valor ecosistémico.



(Además: La machista y censurable frase del alcalde Yopal)



• Se prohíbe el abandono de los animales, así como su sacrificio sin diagnóstico veterinario previo.



• Se prohíbe la tenencia de animales silvestres en calidad de animales de compañía.



• Se regula lo relativo a la reproducción, cría y comercialización de animales, fijando límites para que solo personas jurídicas que cumplan con ciertos requisitos y determinados parámetros de bienestar puedan desarrollar estas actividades. También prevé gravosas sanciones el cese de funcionamiento y el decomiso inmediato de animales, en caso de incumplimiento.

Se prohíbe la tenencia de animales silvestres en calidad de animales de compañía FACEBOOK

TWITTER

• Se prohíbe el sacrificio de animales por no cumplir los estándares de la raza, presentar discapacidades, malformaciones genéticas, no poderse reproducir, haber llegado a la edad de vejez o por tener enfermedades cuando estas no les impidan vivir bajo unos parámetros mínimos de bienestar animal, conforme a un concepto veterinario. Se establece que los criaderos deberán responder completamente por el bienestar de estos animales e iniciar procesos de adopción.



• Regula lo correspondiente a los animales usados para trabajo, para garantizar que tengan jornadas y periodos laborables, así como espacios de descanso, recreación, alimentación y con chequeos veterinarios periódicos para garantizar su buena condición de salud.



• Se regula todo lo correspondiente a animales de asistencia entendidos como aquellos animales que acompañan los procesos de personas que padecen de discapacidades visuales, auditivas o animales que pueden advertir condiciones médicas como convulsiones o apoyar emocionalmente o en procesos de socialización a personas que presentan condiciones como autismo.



(Le sugerimos: La ira del embajador de Canadá en Colombia por problemas de conexión)



• Se incluyen algunas disposiciones en aras de garantizar el bienestar de los animales usados en la producción pecuaria con el fin de garantizar que la calidad y la cantidad de la producción nunca vaya en perjuicio de los animales.

Facebook Twitter Linkedin

Spa de perros serían regulados con la nueva ley. Foto: AFP

• Se limita la entrada al país y tenencia de animales exóticos y se incluyen disposiciones para garantizar estrategias para el control de animales invasores, así como de animales ferales desde una perspectiva de protección del animal, pero también de preservación del ecosistema.



• En cuanto a medidas administrativas el Código crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y el Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal.



Carlos Losada, autor de la iniciativa, puntualizó sobre la necesidad que el Código se convierta en Ley de la República, para así promover una verdadera cultura de protección y bienestar animal en todo el territorio nacional.



“Con el Código resolveríamos muchos de los vacíos que hoy existen en nuestra legislación y que requieren atención inmediata, más en un país donde existe un constante y profundo relacionamiento con los animales”, aseveró.



Síganos en @PoliticaET



Escríbanos a luimer@eltiempo.com