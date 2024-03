El presidente Petro dice adiós a los técnicos y renueva el alto gobierno con activistas

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde cuando el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo, en agosto de 2022, y abrió las puertas a “todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno”. Ahora, al renovar la cúpula del Estado, siguió por la senda de decirles adiós a los especialistas y poner a figuras reconocidas por su activismo político.



(Además: Llega otro 'verde' al gobierno Petro: Diego Cancino es nuevo viceministro del Interior)

El primer mandatario defiende su decisión: “Tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo les sirve a los supuestos técnicos, en el segundo los técnicos sirven al pueblo”, afirmó en respuesta a agudas críticas que le hicieron Cecilia López y Jorge Iván González.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González está en la dirección del Departamento Nacional de Planeación desde agosto de 2022. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Se trata de dos respetados economistas que, además, tienen en común haber sido echados por el Presidente de su gabinete porque, según sus testimonios, se oponían con argumentos técnicos a algunas de sus propuestas políticas. A ella la sacó del Ministerio de Agricultura y a él de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP).



(Lea: ¿Se necesita la reforma pensional para aumentar los subsidios a los adultos mayores?)



“La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza: hoy predomina el activismo, que es muy importante para la sociedad; pero mi pregunta es si el activismo sabe ejecutar. ¡Eso es lo que predomina!”, dijo López en un encuentro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.



“Es muy duro lo que ha pasado. El tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros, de gobernantes, a uno que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal”, aseguró en la misma reunión González.



El Presidente acaba de poner al frente del DNP a Alexánder López, un experimentado congresista que sabe bien cómo se satisface a interesados parlamentarios; y en el Departamento de Prosperidad Social, a Gustavo Bolívar, exaspirante a la Alcaldía Mayor de Bogotá, reconocido libretista de televisión y quien ahora tendrá la chequera de los subsidios que se deben destinar a millones de personas.



(Le puede interesar: Petro fortalece a la izquierda en su gobierno con últimos nombramientos)

Facebook Twitter Linkedin

Alexander López, senador del Pacto Histórico Foto: Prensa Senado

Ambos forman parte del núcleo duro del petrismo y fueron protagonistas del estallido social en 2021, que los analistas consideran impulsó con éxito la campaña de Petro para que se convirtiera en el primer líder de izquierda en llegar a la Casa de Nariño.

‘Mi gran debilidad’



Una historia similar a la de Cielo Rusinque, quien está estrenando la silla de superintendente de Industria y Comercio (SIC), y Carlos Carrillo, quien desembarca en la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Reemplaza a Olmedo López, otro político, que se cayó del cargo en medio del escándalo por los millonarios sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para surtir de agua a La Guajira.



Mientras tanto, se mantiene la interinidad de órganos claves para el futuro energético del país como la Creg, y el Gobierno estudia la posibilidad de modificar normas para llevar allí en propiedad a quienes no tienen los títulos hasta ahora exigidos. “Queremos democratizar los órganos de poder”, dice el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.



(Otra noticia recomendada: Velasco respondió a González: ‘Críticas debieron hacerse en el consejo de ministros’)



La discusión de quién –técnicos o activistas– ofrece resultados más eficientes y prontos a un gobierno está abierta. El caso de la UNGRD es un buen botón de muestra de las dificultades de quienes llegan al manejo del Estado sin la suficiente experticia. “Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad”, dijo Olmedo en su carta de renuncia. Su versión, sin embargo, no le servirá de atenuante ante la Fiscalía, que abrió una investigación para determinar si existen irregularidades en la compra de los carrotanques, las cuales lo pueden llevar a la cárcel.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar. Foto: Carlos Carrillo

Hace unas semanas, el Presidente también había aceptado que la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla se perdió, en parte, por la falta de experiencia de los responsables de la toma de decisiones. “Hubo compromisos que por ignorancia no cumplimos”, dijo Petro junto a la ahora exministra de Deporte Astrid Rodríguez, quien también debe rendir cuentas ante la Contraloría.

Cero y van dos hechos con La Guajira que le pasan factura al Presidente por no poner funcionarios capacitados. Ante los casos de niños que seguían muriendo por desnutrición, retiró a Concepción Baracaldo en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien aceptó que ella no sabía del tema.



‘El gobierno Petro en crisis’, tituló Pablo Sanabria, profesor de Administración Pública de la Florida Atlantic University, un artículo en Razón Pública: “Aunque sus reformas puedan ser interesantes o respondan fielmente a sus bases electorales, se estrellan contra el suelo y afectan su gobernabilidad, porque no cuenta con un equipo técnico-gerencial experto, ni menos con alfiles políticos sólidos que las defiendan técnica y políticamente más allá de su base de leales activistas”.

Facebook Twitter Linkedin

Consejo de ministros. Foto: Presidencia

El costo de aprender



El caso de Petro no es único. A Gabriel Boric le costó consolidar un equipo para tratar de cumplir las promesas hechas a los chilenos durante la campaña. Al tratarse de una fuerza nueva en el poder, el Pacto Histórico (PH) no tiene los suficientes cuadros preparados para traducir en políticas públicas los discursos con los que entusiasman a sus seguidores. “A la izquierda se le juzga por sus intenciones y a la derecha por sus resultados”, reflexiona el filósofo Fernando Savater, en su último libro, Carne gobernada.



(Lo invitamos a leer: Presidente Petro cuestiona a Estados Unidos y la Unión Europea: 'apoyan el genocidio')



“Si uno proclama que quiere acabar con la miseria y la desigualdad, conseguir una educación universal y una sanidad que proteja por igual a todos los ciudadanos, sean cuales fueren sus ingresos económicos, solo cabe aplaudir estos objetivos generosos”, dice el intelectual español. El problema es cómo hacer realidad estos sueños cuando alcanzan el poder.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Eso explica que el Presidente se muestre cada vez más inconforme con su equipo de colaboradores. Siente que pasa el tiempo y no dan los resultados por él exigidos. Un reciente informe del Ministerio de Hacienda indica que 2023 fue el peor año en ejecución presupuestal desde hace una década.



“Debe haber un complemento entre la decisión política y el hacer desde el conocimiento técnico y la gestión. Eso es fundamental”, dice Patricia Muñoz, analista política de la Universidad Javeriana. “Para el Gobierno ya culminó el tiempo de aprendizajes, y los ciudadanos esperan a través de soluciones la implementación de las decisiones políticas”, agrega.

‘Propias tropas’



En este contexto se produjeron los movimientos de esta semana para posicionar a lo que se llamaría “propias tropas”. “Es decir, incondicionales con el proyecto político y más proclives a aceptar y decir que sí a las instrucciones presidenciales sin muchos ‘peros técnicos’”, dice el analista Gabriel Cifuentes.



Él cree, además, que si bien se sacrifica justamente el perfil técnico de las entidades, esto le da un margen de maniobra al Presidente para avanzar en la implementación de políticas, planes y proyectos clave para la concreción de su propuesta de gobierno, “sobre todo en lo que se refiere a las inversiones regionales”.



Además, el DNP, el DPS y la UNGRD son entidades que tienen un importante manejo de recursos y son estratégicas en lo nacional y en lo local. Justo en un momento en que los alcaldes y gobernadores están formulando su plan de desarrollo y cuando hay dudas de contar con las mayorías en el Congreso. El carácter más político que técnico que seguramente imprimirán en la toma de decisiones los nuevos jefes de esas entidades facilitará la consecución de apoyos regionales que esperan ver reflejados en las votaciones al Congreso.

Facebook Twitter Linkedin

Alexander López estuvo en el debate de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Bolívar, por ejemplo, manejará un presupuesto de 10,7 billones de pesos. De ahí la importancia de las llamadas 'ías' –los organismos de control– en poner la lupa sobre el manejo de tanto dinero.



“Los tres funcionarios que entran, en particular Carrillo y Bolívar, son considerados como funcionarios transparentes, lo cual es importante dada la cantidad de recursos que manejan sus entidades y los escándalos recientes de corrupción”, subraya Cifuentes.



(Lea: Jorge Iván González rompe su silencio tras salir del DNP: criticó activismo en gobierno)



Por su parte, María Lucía Jaimes, analista política de la Universidad Externado, rehúsa usar el término activistas. “Decir que se reemplazan por ‘activistas’ genera una resistencia ante la opinión pública, sin embargo, si se hace un comparativo con gobiernos anteriores, esas mismas entidades también han estado dirigidas por políticos afines al gobierno de turno. Como es el ejemplo de Susana Correa o Pierre García en el DPS, o Simón Gaviria en el DNP”, recuerda ella.



El problema, sin embargo, está en que al aferrarse a esta guardia pretoriana se deduce que el Presidente quita el pie del acelerador al gran acuerdo nacional que él mismo ha planteado.

Facebook Twitter Linkedin

Alexander López (izquierda), Gustavo Bolívar (centro) y Carlos Carrillo (derecha). Foto: El Tiempo

“Como lo señala Jorge Iván González, Petro está llevando a su equipo activistas en vez de técnicos, cerrando aún más su círculo cercano. Repite lo que sucedió en la alcaldía de Bogotá, donde se rodeó con académicos de izquierda que venían de universidades públicas, con excompañeros suyos del M-19 y líderes políticos de izquierda, ya que al final son los únicos que en este momento le aceptan los cargos y obedecen sin cuestionar. Son incapaces de decirle que no”, dice Juliana Ocampo, MBA del MIT Management Sloan School y abogada de la Universidad de los Andes.



Estos cambios en la cúpula del Estado también pasan por el 2026. Se trata de fichas y entidades claves en el marco de una campaña anticipada.



En efecto, con el manejo de regalías, giros directos a la población, financiación de proyectos locales, contratación directa de alto impacto para manejo de desastres, y siguiendo las instrucciones del Presidente, serán hechos fundamentales en la búsqueda de la consolidación del Pacto Histórico en los territorios para continuar con el poder obtenido en 2022.

Pierre García no fué criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó.



Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio. https://t.co/5P9BMnEZ6x — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2024

Al contrario de la exministra López y del exdirector del DNP González y de nombres como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exministro de Salud Alejandro Gaviria, los nuevos funcionarios son personas que están dispuestas a asumir el riesgo que implica cumplir las órdenes del Presidente aun cuando pueda haber reservas de carácter técnico.



El analista Cifuentes anota que cuando todo parece indicar que lo que no salga por el Congreso será ejecutado mediante decreto, justamente esas entidades serán claves para el Presidente. Se necesitan personas que no antepongan a las instrucciones del mandatario obstáculos de carácter técnico.



En los últimos días, por ejemplo, el Presidente ordenó implementar desde ya aspectos de la reforma de la salud y de la pensional. En la medida en que no se avanza en la ejecución del mandato programático de Petro, se explica que haya optado por un equipo que lo interprete políticamente y sea incondicional. Es de suponer que ninguno de los nuevos le dirá que no a una de sus exigencias.



Finalmente, entre los analistas hay varios interrogantes. ¿Qué hará el Presidente si continúa pasando su gobierno y no logra que sus reformas se hagan realidad? ¿Qué pasos dará después de haber acabado con la coalición de gobierno en el Congreso y haber despedido de su gabinete a veteranos técnicos? ¿Qué decidirá si con sus nuevos alfiles en la cúpula del Estado no alcanza el prometido cambio? Aún no hay respuestas.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

EN X: @ARMANDONEIRA