El presidente Gustavo Petro reveló en la mañana de este lunes la carta que le envió el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la que manifiesta su intención de sumarse a la paz total y le explica el porqué de esta decisión.

En la misiva, Mancuso dice: "Doctor Petro, no solo está pendiente la reforma agraria y la reparación de las víctimas, también está pendiente desmontar los nuevos ordenes sociales que creamos los actores del conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores, así como los factores de persistencia que perpetúan las violencias -tareas absolutamente urgentes-".



"Además, agrega Mancuso, de ello como primer paso y hecho político que selle nuestro acuerdo de voluntades compartidas, está pendiente finalizar el proceso de reincorporación y reintegración de quienes nos desmovilizamos como resultado de la negociación de Ralito".



Mancuso Gómez, conocido también por los alias del 'Mono Mancuso', 'Santander Lozada' o 'Triple Cero' nació en Montería en agosto de 1964.



Es un narcotraficante y exjefe paramilitar que ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos. También se le atribuye la autoría como comandante de la masacre de Mapiripán en la que murieron veinte campesinos en estado de indefensión y la masacre de El Aro donde fueron asesinados otros 15 en 1997 y por la cual se le dictó una condena de 40 años de cárcel (no purgada por su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz).



Asimismo, es señalado por la masacre de la Gabarra en 1999 donde fueron asesinadas 35 personas y la Masacre de El Salado en febrero de 2000, donde fueron asesinadas más de 100 personas una de las cientos de acciones sanguinarias de las AUC.



Mancuso confesó que el Bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de cinco mil civiles y que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público.



Mancuso fue sentenciado por delitos de narcotráfico por la corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008.





El texto de la carta es el siguiente:



"SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DR. GUSTAVO PETRO



Señor presidente, escuché con atención su discurso a propósito de la entrega de aquellas tierras cordobesas a los campesinos de la región.



Que esa reforma agraria que lidera su gobierno empiece en Córdoba y concretamente

con la entrega de esos predios tiene un significado mayúsculo. No solo por el hecho de que sea en el departamento de Córdoba, azotado por tantas violencias, sino por el hecho de constatar que, tantos años después de haber dejado las armas, siguen muchos temas inconclusos que son el resultado directo de varios factores que quedaron pendientes o fueron incumplidos en nuestra negociación y posteriores a la desmovilización.



Este hecho demuestra que el Estado no fue competente a la hora de recibir y entregar las tierras y otros bienes y activos que estuvieron en manos de las Autodefensas. Todo indica, a la luz de lo que se va revelando por los medios de comunicación, que gran parte de lo que se entregó terminó en manos de terceros de manera fraudulenta o en su defecto en el abandono.



Tuvimos, paradójicamente, que recurrir ante los Magistrados de control de garantías de Justicia y Paz y a la Corte Suprema de Justicia, para obligar al gobierno de Uribe, y en aquella época, a la Agencia Presidencial para la Acción Social, a que recibieran las tierras y bienes.



Debo decirle señor Presidente, que fuimos los primeros en denunciar el abandono de tierras y de proyectos productivos, el robo y saqueos de los bienes entregados en pleno rendimiento y que terminaron convertidos en un descarado detrimento patrimonial en contra de los intereses de las víctimas y su derecho a la reparación.



Por todo ello saludo y reconozco el talante de su gobierno para resolver el problema de la distribución de la tierra en Colombia. Por el bien del país todos debemos dar un paso al frente para resolver el problema de la tierra, garantizar los derechos del sector agrario en su conjunto y dignificar la vida de nuestra población campesina y rural.



Dicho esto, con respecto a la alusión que hizo acerca de mi solicitud, quiero decirle públicamente que mi convicción y compromiso por trabajar desde la institucionalidad para lograr una paz definitiva para Colombia siguen estando intactos.



Si tuvimos capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla.



En este sentido señor Presidente, comparto con usted la máxima de que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante. Yo debo decirle con mucho respeto que toda mi actuación desde que lideré la negociación con el Estado colombiano para la desmovilización de las Autodefensas, ha sido con la verdad por delante, no tengo rabo de paja, ni mucho menos estoy persiguiendo propiedades; no tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia, y como cuenta de cobro vea Usted donde estoy y las retaliaciones, venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto.



Por consiguiente, no tengo impedimento alguno para asumir las tareas que correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia.



Dr. Petro, no solo está pendiente la reforma agraria y la reparación de las víctimas, también está pendiente desmontar los nuevos ordenes sociales que creamos los actores del conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores, así como los factores de persistencia que perpetúan las violencias -tareas absolutamente urgentes-, además de ello como primer paso y hecho político que selle nuestro acuerdo de voluntades compartidas, está pendiente finalizar el proceso de reincorporación y reintegración de quienes nos desmovilizamos como resultado de la negociación de Ralito. Darle un cierre digno a ese proceso es una de las tareas pendientes del Estado y condición sine qua non para una paz integral y definitiva. Cuente conmigo, y estoy convencido que con los ex comandantes de las AUC, para ayudarle a la titánica tarea de construir la paz total.



Dígame Sr. Presidente cual es el paso a seguir, estoy listo a entablar una conversación con Usted, con el Alto Comisionado para la Paz o con quien usted considere, para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana.



SN Salvatore Máncuso Gómez.





Georgia, E.U.

Octubre 30, 2022.".



