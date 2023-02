El presidente Gustavo Petro propuso en la tarde de este miércoles "democratizar la energía". "¿Por qué no democratizar, entonces, la generación de la energía? ¿No es eso acaso la Democracia?", se preguntó.



"Claro que el Gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan, porque tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía, que prácticamente tienen por el cuello -a través del cobro de las tarifas-, a la mayoría de la población colombiana", afirmó.

La declaración del primer mandatario fue hecha en su visita a la Red Comunitaria de Internet ‘La Red del Viento’ en Caldono, Cauca.



Su propuesta se da unos días después de reasumir por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



"¿Por qué no democratizar, entonces, la generación de la energía? ¿No es eso acaso la Democracia? Y ahora que estamos aquí, presentando esta red a la sociedad colombiana, que se llama la ‘Red del Viento’, que es un nombre muy bonito, la Red del Viento se puede multiplicar por diez mil, se puede multiplicar por cincuenta mil, por cien mil puntos diferentes, en toda la geografía nacional", dijo este miércoles.

"Por allí puede ir la cultura indígena, indudablemente. Por allí puede ir el cuidado de la lengua. La Red del Viento se fundó entre sus impulsores, impulsoras, básicamente para cuidar la lengua Nasa. Por allí se puede defender, entonces, la cultura y la autonomía: dos consignas básicas del querer de las luchas indígenas desde hace mucho tiempo", agregó.



"Es más, diría que por allí va una nueva tierra. La tierra ya no es solamente ésta, la física, sobre la que estamos parados, donde se puede cultivar, sino que hay una nueva tierra que ahora llaman ‘Virtual’, que no se puede tocar pero que puede producir más cultivo y cultura que la misma tierra física. Es la que hoy se llama la ‘banda ancha’, el espacio digital, lo que va por la fibra óptica y es, precisamente, lo que utiliza la comunidad indígena a través de la Red del Viento para poder, entonces, cuidar de la tierra, de la autonomía y de la cultura", aseguró.



Finalmente, el Pdte. @PetroGustavo dijo: "El campesinado debe saber de las energías limpias, de la posibilidad de usar abono sin petróleo. Si podemos usar la hoja de coca para hacer abono sin petróleo, pues le compramos a los campesinos la cosecha para hacer abono". pic.twitter.com/x2Y3swnLEv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 21, 2023

"Esto quiero, ministra, que se extienda por todo el país. Tenemos cerca de tres mil -unas más comunitarias que otras-, Comunidades de Conectividad. Hay que multiplicar esa cifra por diez, por cien. Hay que quitar toda regulación que lo impida. Hay que quitar la pobreza con la que se tienden estas redes de fibra óptica para que, con dinero público, se puedan volver redes de fibra óptica fuerte. De tal manera que tengamos diez mil canales de televisión, no solamente dos o tres", dijo.



El presidente hizo una solicitud. "Por lo tanto, lo que hemos dicho -ni más ni menos- es que la gente tenga el poder de la comunicación; que no sea ni del Estado ni del más rico, sino que sea de esa inmensa diversidad de la población colombiana".



El presidente Gustavo Petro. Foto: Pagina oficial del Sena

"Pues aquí le venimos a mostrar al país que eso se puede hacer. Es más, que este Gobierno debe impulsar- a través de la contratación pública- el que esas redes se puedan extender a la siguiente vereda y a la siguiente vereda y al siguiente resguardo y al resguardo de otro tipo de cultura… y, así por todos los resguardos del país. Y así, por todas las comunidades afrodescendientes, y así por todos los barrios populares de Colombia y, así, por todos los grupos juveniles y que de esa manera podríamos tener los canales de la comunicación popular, es decir, el Poder, ‘El Poder’", dijo.



"Esa contratación, habíamos dicho, puede servir para hacer carreteras, claro, acabo de escuchar alguna aquí propuesta, Gobernador: nosotros hemos dejado en el presupuesto billones de pesos para que se contrate con (las asociaciones de) acciones comunales, con las organizaciones populares, con los cabildos, con las comunidades afrodescendientes, la construcción de las vías terciarias", aseguró.



Que no sea el contratista el que lo haga, sino que sea la misma comunidad irradiando el trabajo e irradiando el cuidado de los dineros públicos para que se maximice el bienestar en las zonas donde más se necesitan. Porque las vías terciarias son las vías campesinas, son las vías del indígena, son las vías del negro, son las vías del pobre, en el fondo. Dejadas por ahí, los inviernos arrasándolas una y otra vez cada año, casi no tenían del cuidado del Gobierno, más interesado en las obras del gran capital, manifestó.



"Nosotros queremos que las Vías Terciarias se hagan en Colombia de la mano del mismo pueblo a través de una contratación popular. Habíamos hablado de que también se podrían contratar las energías limpias, como comunidades energéticas; quizás estas nubes que siempre acompañan estas tierras, que conozco bien, no nos ayuden mucho a plantear ese tema en este tipo de territorio pero que sí que se pueden plantear cuando los días mayoritarios del año son del sol", dijo.



"Es que una comunidad puede generar energía eléctrica limpia, una energía que no cambié la química de la atmósfera en la perspectiva que nos puede extinguir como humanidad, como la ciencia nos ha enseñado a través de la crisis climática", sentenció.



