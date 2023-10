El presidente Petro explica su ausencia: dice que sufrió una caída en Cartagena

El presidente Gustavo Petro reapareció este miércoles en su cuenta de X luego de no haber asistido a un evento en el que estaba programada su participación en Quibdó, Chocó.



El primer mandatario aseguró que su ausencia se debe a los dolores que tuvo luego de una caída en Cartagena el lunes.

"El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó", escribió en X.



El primer mandatario había estado ausente en redes sociales después de la crisis que se desató el fin de semana después de declarar: "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios".

El lunes en la mañana tuve una caida en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad.



Reprogramaremos la reunión del Chocó. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2023

Las palabras del presidente Petro en redes sociales contradicen lo dicho por el ministro de las Tecnologías y la Información, Mauricio Lizcano, quien este martes señaló que el mandatario canceló su agenda en Chocó porque tuvo que quedarse en Bogotá "atendiendo asuntos de carácter internacional".



"En este momento hay un conflicto entre Palestina e Israel y al Presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo cosas de carácter de relaciones internacionales que seguramente más tarde se enterarán por medios de comunicación", dijo Lizcano.

