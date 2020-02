'Que dictadura de Venezuela no siga protegiendo la corrupción': Duque

Un total rechazo a que la utilización que estaría haciendo el gobierno de Nicolás Maduro de la recaptura de la excongresista Aida Merlano realizó este sábado el presidente Iván Duque desde el Tolima.



El mandatario, quien entregó visitó obras en este departamento, reiteró que Merlano, condenada en Colombia a 15 años de cárcel, es una "bandida" que debe pagar sus pena en territorio colombiano.

"Esta señora tiene que estar aquí, en la cárcel. Es una prófuga de la justicia y aquí la tienen que sancionar como se merece por corrupta, por bandida. Esa señora deberían mandarla ya para Colombia y no seguirse prestando para la dictadura y la alcahuetería de la corrupción", afirmó Duque.



Hace dos días se conoció una declaración de la exsenadora ante la justicia venezolana en la que, entre otras cosas, dice que el presidente Duque quiere asesinarla.



Sobre su proceso en Colombia, el mandatario colombiano, en tono enérgico, afirmó que Venezuela, "no ha cumplido con los protocolos de la Interpol" tras la recaptura de Merlano.



"​Que la dictadura de Venezuela no siga protegiendo la corrupción y el terrorismo, que es lo que los ha hecho muy notorios ante los ojos del mundo", afirmó el jefe de Estado.

Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra a la ex congresista Aida Merlano durante una audiencia judicial en Caracas (Venezuela). Foto: Efe

Merlano está condenada por la Corte Suprema de Justicia en Colombia por delitos electorales, sentencia que fue apelada por la defensa de la excongresista. Igualmente, tiene otro proceso por su fuga, sucedida en octubre del año pasado.

Túnel de La Línea, en mayo

Durante su visita al Tolima, el presidente colombiano también anunció que espera entregar el túnel de La Línea en mayo próximo, es decir en unos tres meses.

"Hoy (este sábado) vamos a ir a hacer una inspección in situ, vamos a ir a ver las obras porque en mayo vamos a entregar el túnel de La Línea, porque en este Gobierno se cumplen las promesas, se cumple la palabra", aseguró Duque.



El Presidente aprovechó su visita al Tolima para asistir a la colocación de la primera piedra del Coliseo Mayor, en el Parque Deportivo de Ibagué, en lo que lo acompañó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

