Duque responde a las críticas de Iván Cepeda

El presidente Iván Duque reiteró en la mañana de este lunes que él “no está atacando a la justicia ni a las instituciones” sino que “dentro de la libertad de expresión estoy haciendo un llamado a la presunción de inocencia”, en una respuesta al senador del Polo Iván Cepeda.

Duque estuvo en los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia en donde le recordaron que Cepeda anunció acciones legales contra el Presidente por sus aparentes ataques contra la independencia del poder judicial.



Duque dijo que él no está en disputas de carácter personal con nadie y reiteró que él quería ser claro y que no estaba en contra del poder judicial. “Soy y seré respetuoso de las instituciones”, dijo. “Me corresponde a mí como presidente”, argumentó.



Sin embargo, pidió a los colombianos salirse por un instante del caso en específico (el de Alvaro Uribe en detención domiciliaria) para hacer una “gran reflexión nacional” sobre la presunción de inocencia” y, según explicó, esta debe tener como línea esencial “poderse defender en libertad”.



Duque dijo que no era un tema de la coyuntura sino que era una posición en la que venía insistiendo desde que era senador por el Centro Democrático y precisamente compartía con Uribe en el recinto parlamentario.



Este sábado, desde su cuenta de Twitter en un mensaje al jefe del Estado, Cepeda aseguró que "@IvanDuque, es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial. Así se comporta usted: intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder Judicial, amenaza con “reformar” la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político".



Cepeda le dijo además al jefe del Estado que "ante sus reiterados ataques a la independencia del Poder Judicial le anuncio que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré, para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del Estado de derecho".



Duque se mostró categórico cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia.



"Duele que muchos de los que han lacerado al país con barbarie, se defiendan en libertad y tengan garantizado jamás ir a prisión. Y que un servidor público ejemplar, no se le permita defenderse en libertad", manifestó el mandatario.



"Durante sus dos gobiernos nuestro país recuperó la seguridad (...) Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de epítetos y acusaciones", dijo en su momento.



En cuanto a la medida de casa por cárcel, Duque manifestó que Uribe, "con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamaos que le ha hecho la Justicia con la frente en alto. Como Presidente hago un llamado a la reflexión (...) espero que las vías judiciales operen y que existan garantías para que un ser humano íntegro ejerza su defensa en libertad".



Por su parte, el senador Cepeda reaccionó y pidió al Jefe de Estado que respetara la separación de poderes existentes en Colombia.



"No hay personas que estén por encima de la Justicia por más poderosas e influyentes que sean", aseveró Cepeda en rueda de prensa. "Invitamos a los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad (...) la contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos para garantizar su derecho a la justicia".



Hoy Duque insistió en su argumento que Uribe puede defenderse en libertad.



"Colombia necesita una reforma a la justicia y hay un gran consenso en eso. Aquí no hay ningún espíritu revanchista", puntualizó el Primer Mandatario.



