Duque habla del gran reto para las elecciones de 2022

Al intervenir de manera virtual en la cumbre de Concordia Summit, el presidente Iván Duque se refirió este miércoles a los riesgos que ve para las elecciones que se avecinan en algunos países de la región y para Colombia en 2022.

El mandatario dijo que el desafío "en frente de nosotros" es muy complejo no sólo para Colombia sino también para Latinoamérica porque "habrá un debate muy difícil el próximo año", en el que veremos "demagogia y populismo" tratando de tomar ventaja de la recuperación económica en la que avancen los actuales gobiernos.



También anticipó que van a tratar de exacerbar todos estos sentimientos negativos sociales "y tratar de construir su acceso hacia el poder basando su capacidad en generar odios y resentimientos entre los ciudadanos".



Al referirse a las elecciones presidenciales que se darán en algunos países de la región el próximo año y en 2022 en Colombia, Duque dijo que cree "que la prioridad hoy en día es que debemos proteger la democracia".



Aseguró que es necesario que tengamos información sensata, precisa y acceso a los datos "para que de la democracia no se apoderen la demagogia y el populismo". Para Duque, "ese es el gran desafío".

"Trabajaré día a día para recuperar la economía, pero al mismo tiempo voy a trabajar arduamente para que los colombianos puedan tener el mejor debate político, que sea transparente y preciso para que las decisiones que se tomen en el 2022 no no sean basadas ni en la polarización, ni en la demagogia ni en el populismo", destacó el mandatario nacional.



En su intervención el jefe de Estado dijo que todos nos tenemos que adaptar a esas circunstancias nuevas que a nivel mundial ha generado la pandemia.



Y agregó que todos los países van a tener una pérdida en la tasa de inversión o van a ser gravemente afectados.



"Es necesario reconocer que estamos en una fase transitoria y que lo más importante hoy en día es recuperar el crecimiento económico con la nueva normalidad porque aún no tenemos fecha para la vacuna", dijo.



Destacó que no se pueden hacen hacer reformas fiscales en medio de la pandemia, pues eso sería muy riesgozo.



POLÍTICA