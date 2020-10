Duque dice que es necesario modernizar equipos de Fuerza Pública

Al asistir este martes a la Cátedra Colombia, en la Escuela Superior de Guerra, el presidente Iván Duque se refirió a las necesidades que tienen hoy en día los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía.



En ese sentido el mandatario fue claro al señalar que "nuestra Fuerza Pública necesita modernizar sus equipos".​

Y lo dijo precisamente en la mañana de de este martes en la Cátedra Colombia, en la Escuela Superior de Guerra, en la que participan 600 alumnos, unos de manera presencial, y otros, virtualmente.



Entre los asistentes presenciales están los altos mandos de las Fuerzas Militares, el Director y el Subdirector de la Escuela Superior de Guerra, oficiales alumnos del curso de Altos Estudios Militares, integrantes del Curso Integral de Defensa Nacional, y oficiales del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Militares



También están oficiales provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Perú, Corea del Sur y República Dominicana, quienes fueron invitados este año por la Escuela Superior de Guerra en calidad de alumnos.



Ante todos ellos, Duque dijo que la Fuerza Pública necesita "seguir garantizando la protección territorial de nuestras fronteras, tener las mejores baterías de protección aérea, tener también las mejores capacidades de artillería y también las mejores capacidades de caballería y las mejores capacidades para proteger el azul de la bandera"



Igualmente dijo que la Policía Nacional en cada lugar donde hace presencia debe tener los mejores estándares.



"Sabemos que muchas veces enfrentamos restricciones fiscales pero también tenemos claro que esto es prioritario, que más allá de nuestro gobierno (...) dejaremos esa hoja de ruta en marcha para que todas las capacidades de la Fuerza Pública estén fortalecidas", dijo el mandatario.



Pero Duque igualmente se refirió a lo que tiene que ver con el proceso de paz.



Ante los militares dijo que la paz no se puede constituir premiando el victimario, honrándolo o permitiendo que oprima a la Nación con una verdad que construyen al servicio sus intereses.



Les dijo que la paz con legalidad implica que no discriminemos en los victimarios, sino que seamos implacables con la sanción judicial frente a ellos.



"Que no se justifiquen y el secuestro, el asesinato ni la extorsión con el pretexto de causas políticas, porque eso le ha hecho daño históricamente a Colombia", dijo Duque sin mencionar ningún caso en particular.



El Presidente insistió en que la paz con legalidad implica que la verdad llegue al fondo y que sea contrastada con la verdad procesal.



"Qué no pretendan los victimarios simplemente con insinuaciones de momento, que parecieran acomodaticias, tratar de desviar el verdadero propósito de la justicia", dijo el jefe de Estado.



