"Un Gobierno no es más o menos exitoso por tener aplanadora": Duque

El presiente Iván Duque durante la presentación de las bases del plan de desarrollo reconoció que "hay agendas difíciles con el Congreso" pero que debe prevalecer el diálogo y la concertación con el legislativo.

"Hemos presentado políticas para la discusión pública, sin ferrocarriles, sin aplanadoras, pero permitiendo la deliberación serena y necesaria donde se respeta el papel del Congreso", dijo el mandatario.



Para el Presidente "un Gobierno no es más o menos exitoso por tener aplanadora" y en ese sentido dijo que prefiere "no tener aplanadora pero tener con el Congreso un trato respetuoso" permitiendo que se construya sobre la base de la argumentación sensata, la posible y la necesaria.

"Hay agendas difíciles en el Congreso, pero he dicho que no llegamos con el ímpetu de ser dogmáticos ni de imponer. Lo que estamos debatiendo en el Congreso lo vamos a debatir escuchando y buscando las mejores soluciones y estaré involucrado directamente porque a mí no me gusta sentarme a ver los toros desde la barrera si no poder construir sobre la base del diálogo y de lo que más le conviene a Colombia", destacó el jefe de Estado.



Sobre los ejes centrales de su plan de desarrollo, Duque dijo que si queremos construir la equidad como objetivo, ésta no surge en un ambiente en el que no hay legalidad.

Agregó que el 47 por ciento de este plan se concentra en la equidad y por eso el papel principal lo tiene la educación.



Pero también respondió a quienes lo han cuestionado por el manejo del sector educativo.



"Es difícil en cien días corregir deudas históricas con el sistema educativo, pero hemos escuchado el clamor de maestros de estudiantes, los rectores, de sectores políticos y el nuestro propio y por eso se logró para el 2019 el presupuesto más alto que haya tenido la educación" destacó.





