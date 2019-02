Maduro ya no es el Presisente de Venezuela, dice Duque

El presidente Iván Duque aseguró desde Washington que Nicolás Maduro ya no está siendo reconocido como el mandatario legítimo de Venezuela

Dijo que hace seis meses Maduro pensaba “que era el hombre más poderoso en Venezuela y que gozaba del apoyo del mundo entero como presidente legítimo, y no es cierto, él ya no ostenta ese poder, él ya no está siendo reconocido como presidente”.



Insistió que el mandatario del vecino país reconocido por el mundo es Guaidó.

"Él ha reconocido que sus días han llegado a su fin, puede tomar un mes más o menos, pero ya sus días como presidente han terminado. Ahora se necesita es que los militares que son quienes deben hacer ese cambio de chip, apoyen al presidente Guaidó”, dijo

El jefe de Estado adelanta, desde el pasado miércoles, una gira por Estados Unidos que incluyó un encuentro con el presidente de ese país, Donald Trump. La crisis venezolana ha sido el tema central de las citas que ha sostenido el mandatario colombiano en territorio norteamericano.



