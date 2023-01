En el marco de la polémica que ha generado la filtración de documentos relacionados con el borrador de la reforma a la salud que se presentará este año en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro compartió una crítica a las EPS.



Petro escribió: "La plata de la salud ya la maneja desde hace décadas una agencia del gobierno, se llama hoy: ADRESS. Solo que no se gira sino por voluntad de los dueños privados de EPS que muchas veces giraron a sus propias clínicas y farmaceuticas extrañas. Por eso quebraron la red hospitalaria".



A lo que agregó que "los billones de pesos que no se giraron a hospitales y clínicas públicas y privadas se tradujeron en bajísimos ingresos al personal de la salud, al recorte y demora sustancial en la prestación de servicios y a millones de muertes de gente que pudo salvarse".

Además, retuiteo un mensaje que dice: "¡Las EPS no curan, as EPS facturan!".

Su comentario se da en defensa de uno de los cambios que se incluye dentro de esta reforma. Es el que más controversia ha generado entre distintos sectores políticos, incluso, por miembros de la coalición de gobierno.



Se trata de la apuesta para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no sean intermediarias en el manejo de los recursos de la salud, según mencionó la ministra Carolina Corcho, en radio la mañana de este jueves.



Hasta el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud del 2012 al 2018, presentó reparos a a esa reforma que el presidente Petro respalda.



"Unos cuantos datos pueden destruir una ideología recalcitrante. La evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, 'No más EPS'", escribió Gaviria en un blog publicado en el año 2017.



Por el momento no se conoce el articulado de la reforma a la salud.



REDACCIÓN POLÍTICA

