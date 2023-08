Con un "mamola", la expresión que popularizó el dirigente liberal Horacio Serpa cuando defendió en el Congreso al expresidente Ernesto Samper ante quienes pedían la renuncia del entonces jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro defendió su reforma laboral.



"Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no hasta las 6 como creemos, porque entonces si se hace eso echan a los trabajadores y se crece el desempleo… ¡mamola! ¿Quién dijo eso?", dijo el mandatario este martes durante la presentación del programa popular del Sena, en Bogotá.



En su exposición el mandatario aseguró que en el pensamiento económico no existe ese pensamiento -que ampliar el recargo nocturno genera desempleo- e incluso aseveró que podría haber más empleo, ya que lo que está ofreciendo la reforma laboral, dijo, es crecer en las fuentes de empleo.



Último momento: la Reforma Laboral 2.0 ya fue radicada en el Congreso Foto: MinTrabajo

“Lo que va haber es dos trabajadores, no uno. Lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobre explotándola".



Y dijo, además, sin referirse a nadie de manera específica, que no es cierto que si un trabajador en una fábrica gana mejor entonces crece lo que "ellos llaman" economía informal.



"Porque nosotros vamos a hacer que el puesto de trabajo en la economía informal, que es un auto-puesto, que no es un obrero, que es un ser independiente, pero asociado, tenga ingresos que incluso pudieran ser superiores al salario mínimo dentro de una empresa asalariada, quizás más", agregó el mandatario.



Y remató su intervención diciendo que "las cooperativas pueden tener el poder de la prosperidad social si tienen los conocimientos y los capitales suficientes. Así que espero que la próxima vez que nos encontremos, nos encontremos aún con unos empresarios, unas empresarias asociadas muchísimo más poderosas. Poder es unidad del pueblo. Así que tengamos el poder".



¿Qué dice la reforma laboral del gobierno del presidente Petro?

La reforma laboral que radicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la semana pasada en el Congreso plantea que el trabajo diurno sea entre las 6 a. m. a 7 p. m., mientras que el trabajo nocturno de 7 p. m. a 6 a. m.



Esto significa un cambio de dos horas, ya que actualmente el recargo nocturno se inicia desde las 9 p. m.



Consejo Gremial se reúne con el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Y en caso de que el trabajador esté en jornada nocturna, "tendrá derecho a al pago de recargo nocturno", según el articulado presentado a la Cámara de Representantes.



Los empresarios tienen dudas sobre varios artículos, entre ellos este, por lo que hacen un llamado a buscar consensos. Precisamente ese fue uno de los temas que se tocó este martes en la Casa de Nariño durante un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial.



"Le propuse a la ministra que pusiera y honrara un poco ese compromiso de abrir espacios y de concertar, que no se ha dado con los sectores que representamos la generación de empleo", afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, tras la cita en la casa de Nariño.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA