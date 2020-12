El Presidente Duque les dice no a Uribe y a Santos

El presidente Iván Duque tomó distancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y desoyó por completo al también expresidente Juan Manuel Santos. Sin mencionarlos, les envió sendos y absolutos mensajes: Al primero, no a su propuesta de reducir la jornada laboral de los colombianos de 48 a 40 horas semanales; y al segundo, le negó su petición de cambiar al embajador en Washington Francisco Santos Calderón.

Las declaraciones de Duque fueron hechas en una entrevista con el periodista Carlos Ruiz del Noticiero CM&, en la tarde de este miércoles en su visita a Espinal, en la que inauguró la primera Granja Solar en el Tolima, la cual generará 9,9 megavatios de energía limpia.



En la charla Duque se mostró tranquilo pero categórico al explicar el por qué de su rechazo a la reducción de la jornada laboral de los trabajadores colombianos.



El Primer Mandatario explicó que aumentar los costos laborales a las empresas en las actuales circunstancias -por la crisis económica derivada de la pandemia- es muy difícil y puede llevar a que muchas de ellas desaparezcan.



“En el contexto que estamos viviendo no es una discusión conveniente, no ayuda a generar empleo, no dinamiza empleo y, por otro lado, puede encarecer sustancialmente la manera de contratar y lo que mas necesitamos en estos momentos es volver a activar el empleo, contratar nuevas fuerza laboral y claramente creo que en la coyuntura en la que estamos este proyecto va en contravía de estos propósitos”, argumentó.



Si bien, Uribe ya no forma parte del Senado este es un proyecto que él ha defendido con tesón y que en el legislativo impulsan miembros del Centro Democrático (CD) que lo consideran su jefe natural.



El Senado ya aprobó el proyecto y ahora será analizado por la Cámara de Representantes en donde continuará su trámite.



La negativa de Duque a Uribe es tajante y va en línea con el ideario de los empresarios. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, por ejemplo, ha asegurado que esta iniciativa encarece la creación de empleo y afecta la competitividad.



Uribe Vélez, por su parte, ha dado a entender que el Gobierno Nacional en el 2021 insistirá en que los trabajadores se vean beneficiados con una reducción de su jornada laboral cada semana, pese a que el covid-19 ha traído dificultades para el sector empresarial.



“Reducir jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales sin reducir ingresos. Bono Social para niños de hogares vulnerables. Contrato de aprendizaje para todos los menores de 30 años que no hayan tenido contrato laboral formal”, ha manifestado el expresidente y exsenador.



La negativa de Duque a Santos también es terminante. El Jefe del Estado anunció en la entrevista que el embajador de Colombia en Washington seguirá siendo Francisco Santos Calderón.



Duque dijo no entender por qué quieren “cambiar” a ‘Pacho’ a toda hora y, en su defensa, aseguró que es un diplomático ha trabajo de manera satisfactoria en las relaciones bilaterales con Estados Unidos con un enfoque bipartidista y bicameral.



“Yo estoy muy contento con la labor que ha desempeñado el embajador Santos. El embajador Santos es una persona comprometida y trabajadora", dijo Duque.



"De hecho, en los últimos días, hemos estado en contacto con varios de los líderes del congreso de Estados Unidos, y el embajador Santos ha sido instrumental en eso”, agregó el jefe de Estado.



El expresidente Santos ha dicho que su primo hermano, con quien mantiene un distanciamiento político, debería retirarse del cargo diplomático porque en su concepto participó indebidamente en las elecciones de estados Unidos en las que Joe Biden se impuso sobre Donald Trump.



El embajador Santos rechazó la acusación y anunció demandas legales. Ante esto, el exjefe del Estado replicó: “Yo le daría un consejo de primo a Pacho: no vaya a malgastar el dinero. Los abogados están muy costosos. Es una demanda que no tienen ni pies ni cabeza. Él sabe perfectamente que lo que yo dije es totalmente cierto”.



“Y más bien una recomendación (para Pacho Santos) sería que se retirara de la embajada antes del 21 de enero, para que no vaya, de pronto, a sufrir algún hecho vergonzoso personalmente, lo cual repercutiría en el país", dijo en su momento.



"Y yo sé por qué se lo digo. Sí existe cierto malestar con lo que ha sucedido”, argumentó el expresidente.



“No me expondría yo a un desaire diplomático, porque eso a nadie le conviene”, continuó el exmandatario en la entrevista con Yamid Amat.



Sin embargo, tras las declaraciones de Duque se casi por descontado que este 20 de enero cuando asuma Biden estará allí el embajador Francisco Santos por expreso deseo de Duque que de manera llamativa les dijo no a Uribe y Santos en un mismo espacio.



