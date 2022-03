El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, lideró el pasado viernes en Rionegro, Antioquia, el Taller Construyendo País 100. Durante su intervención, el Mandatario hizo énfasis en que a “las democracias hay que defenderlas”. No obstante, para algunos, habría lanzado indirectas en contra del líder de Colombia Humana y hoy precandidato a la Presidencia, Gustavo Petro.

Al inicio, el Presidente detalló algunos de sus logros por su gestión en el departamento de Antioquia y resaltó continuamente su iniciativa de llevar los talleres a las diferentes regiones del país. Incluso, anunció que para el mes de agosto completaría 150 ediciones del mismo.



Acto seguido, el Mandatario lanzó una advertencia ante los asistentes.



“No podemos creer que la democracia está a salvo. Porque la democracia está siendo acechada por la posverdad, por el populismo y por la polarización”, dijo.



Para algunos asistentes, les llamó la atención el juego de palabras, las cuales inician con la letra ‘P’. Precisamente, el precandidato Petro ha basado parte de su campaña presidencial ‘Pacto Histórico’ con el uso de palabras que inician con esta letra.

Luego, Duque detalló sus razones. “A la democracia la acecha la posverdad cuando le quieren vender al país narrativas y no realidades. Cuando quieren hacerle creer el catastrofismo a la ciudadanía, como lo hicieron en Venezuela, cuando ascendió el chavismo. O lo que hemos visto en otras naciones de América Latina. Y el populismo son los que proponen soluciones fáciles; que con una emergencia se soluciona el hambre (...) El hambre se soluciona con empleo, con emprendimiento, con proyectos, con oportunidades y no arrebatándoles las libertades económicas a las Naciones. Por eso hay que defenderlas (las libertades económicas), y por eso mismo es defender la democracia misma”, dijo.



El Mandatario colombiano fue más allá y reiteró su comentario en lo que, para muchos, era una referencia a una de las propuestas de Petro, aunque no lo mencionó.

“El populismo es el que le dice a Santander que mañana se le va a quitar el petróleo. Ah, ¡cómo no! Le van a quitar, entonces, la principal fuente de regalías, de inversiones extranjeras directas, de impuestos a una Nación. ¿Para qué?, ¿para que se suba el galón de gasolina veinte mil pesos y para que el gas triplique su valor? Esas son las cosas que el populismo muchas veces propone”, dijo.



Es el precandidato presidencial del Pacto Histórico el que ha mencionado en sus propuestas de campaña que suspendería la contratación de la exploración petrolera de ser elegido.



De hecho, en una entrevista para EL TIEMPO, el aspirante detalló en ese entonces: “La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”.



EL TIEMPO



