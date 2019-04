Derechos y deberes: un equilibrio necesario / opinión de Iván Duque

Colombia enfrentó una situación delicada en el suroccidente del país por el bloqueo de comunidades indígenas del Cauca a la vía Panamericana. Estas vías de hecho, que afectaron a cientos de miles de compatriotas, no reconocen el gran compromiso de nuestro gobierno con las necesidades de los pueblos indígenas.

El pasado 9 de agosto invité a representantes de los grupos indígenas de todo el país y me comprometí a que, por primera vez en un Plan de Desarrollo, tuviéramos un capítulo destinado a los pueblos indígenas, con unos compromisos fehacientes y plausibles en el Plan Plurianual de Inversiones.



Cumplimos ese compromiso en diálogo con las comunidades. Hoy podemos decirles a los colombianos que existe ese capítulo en el Plan de Desarrollo, por primera vez, y que se van a destinar cerca de 10 billones de pesos a lo largo de este gobierno para atender estas necesidades, el monto más alto asignado en un Plan de Desarrollo a los indígenas. Necesidades de salud, educación, vivienda, entre otras, y además indicadores para hacer seguimiento estricto a las inversiones.

Como lo anunciamos el día de la posesión, hemos gobernado desde las regiones y en diálogo con los territorios. Hemos celebrado ya 25 talleres ‘Construyendo País’ a lo largo y ancho del país que incluyen comunidades con importante población indígena como Uribia, en La Guajira, y Mitú, en Vaupés. Nuestra voluntad de diálogo siempre ha sido permanente e inquebrantable. Antes del inicio de la protesta, convocamos a la Casa de Nariño a los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), pero la invitación fue rechazada.



Por eso envié una comisión del más alto nivel liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que incluyó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y a la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, con la instrucción de sentarse a dialogar y encontrar una ruta de trabajo, cosa que finalmente alcanzamos la madrugada del sábado.



Desde el Gobierno Nacional somos los primeros en reconocer las brechas sociales y económicas que sufren hoy no solo lo pueblos indígenas sino un porcentaje importante de compatriotas. Precisamente presentamos al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo llamado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, enfocado en el cierre de esas brechas.

También somos conscientes de que en el pasado reciente, el Estado ha pactado con los indígenas del Cauca compromisos cuya inviabilidad fiscal y jurídica es inocultable.



El diálogo social en nuestro gobierno, abierto a todos los sectores, parte de la base de asumir compromisos que estemos en la capacidad legal y financiera de cumplir a cabalidad. La palabra y la legitimidad del Estado no es un juego político ni se feria por puntos de popularidad en las encuestas.



Nuestra permanente voluntad de diálogo, expresada desde antes del inicio de la protesta, quedó manifiesta en todo momento. Desafortunadamente, las vías de hecho que históricamente han sido empleadas para ejercer presión, retrasaron de forma sustancial el acuerdo que finalmente logramos, afectado a miles de colombianos y golpeando a la economía de buena parte del sur del país.



Desde 1986, la vía Panamericana ha sufrido cerca de 64 bloqueos. Y a pesar del acuerdo alcanzado,quiero reiterarles a todos los colombianos algo muy importante: No podemos aceptar las vías de hecho como mecanismo de aproximación y de negociación con el Estado.



Los pueblos indígenas, y el resto de colombianos, tienen todo el derecho a la protesta pacífica, y nuestro gobierno no vacilará en garantizar el ejercicio de ese derecho. Sin embargo, las diferencias en las democracias no pueden tramitarse pasando por encima de los derechos de los demás. Municipios y departamentos se vieron afectados por estos bloqueos violentos a pesar de las medidas de contingencia que tomamos desde el Gobierno para asegurar el paso de combustibles, medicinas, productos agrícolas y alimentos.



Importantes fuerzas políticas nos pidieron que ignoráramos las vías de hecho que restringieron la movilidad y el abastecimiento de cientos de miles de compatriotas.



Nuestros críticos nos exigieron que nos hicieramos los de la vista gorda ante el aprovechamiento e infiltración de grupos armados ilegales y los ataques a miembros de la Fuerza Pública como el que sufrió el policía Boris Benítez, quien dio su vida defendiendo los derechos de todos.



Mi respuesta es simple: No hay colombianos de primera y de segunda ni el reclamo de unos debe traducirse en el desprecio por las necesidades de los otros. Este es un gobierno de todos y para todos los colombianos.

La construcción de una sociedad democrática, en paz y con respeto a la legalidad pasa por una reflexión que quiero invitar a todos los colombianos a hacer a la luz de esta situación que atravesamos en el Cauca. Se trata del necesario equilibrio entre los derechos y deberes que todos tenemos como ciudadanos, es decir, garantías pero también responsabilidades.



Este no es un equilibrio fácil. Las brechas y las carencias que sufren muchos compatriotas nos recuerdan a diario el déficit en materia de derechos y las inmensas dificultades para garantizarlos. Un déficit similar tenemos en materia de conocer y responder a nuestros deberes ciudadanos. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto a la legalidad y los límites de nuestros derechos individuales cuando se chocan con los de los demás.



Mi responsabilidad como Presidente de los colombianos es la búsqueda de ese equilibrio entre derechos y deberes, en especial cuando de tramitar diferencias en democracia se trata. Este diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales no puede darse bajo presión ni bajo la amenaza de las vías de hecho. Negociar bajo estas vías solo debilitará nuestro sistema democrático.



El capítulo del Plan de Desarrollo y las inversiones asociadas son el marco bajo el cual estamos hoy buscando construir una ruta de trabajo conjunta entre Gobierno e indígenas, una ruta de largo plazo y de soluciones efectivas. El gabinete tiene instrucciones precisas para avanzar con los representantes de los indígenas en esa ruta de trabajo.

Seré el primer garante de los acuerdos alcanzados y compromisos de esa ruta de trabajo que surja del diálogo social entre el Gobierno y los pueblos indígenas con garantías de los derechos, pero también respeto los deberes.



El Gobierno es el responsable de velar por los derechos de los colombianos y hacer cumplir los deberes ciudadanos bajo el marco de la legalidad.



IVÁN DUQUE - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Especial para EL TIEMPO