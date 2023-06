La novela Benedetti-Sarabia que sacudió las entrañas al interior del Gobierno sigue ofreciendo reacciones desde todos los sectores políticos. Esta vez, el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se refirió al tema y aseguró que confiar en los partidos políticos tradicionales fue el principal error del presidente Petro.



(Le puede interesar: Petro habla sobre la financiación de su campaña y los audios de Armando Benedetti)

"Petro confió mucho en ellos, sobre todo para hacer las alianzas legislativas. Si me preguntan un pecado hoy, es haber creído que esos partidos tradicionales le iban a cumplir en el Congreso, con las reformas, porque nos estamos dando cuenta que hay poderes más importantes en Colombia que el presidente", afirmó Bolívar en una entrevista concedida a Rcn.

"Si me preguntan un pecado hoy, es haber creído que esos partidos tradicionales le iban a cumplir en el Congreso". FACEBOOK

TWITTER

Sobre el episodio de las chuzadas, el exsenador sostuvo que "es bien lamentable y afortunadamente el presidente de la República lo dijo: no vamos a cometer las mismas prácticas sucias de los Gobiernos anteriores, esto no tiene excusa. Que haya sucedido en una empleada del servicio o que ocurra con un magistrado, para mí vale lo mismo", dijo.



"Sin embargo, las comparaciones entran a ser odiosas, porque no es una práctica sistemática, como sucedió en gobiernos anteriores, que se chuzaban periodistas, opositores, magistrados. Sucedió y afortunadamente se puede detener, fue por un episodio personal", agregó.



Si bien dijo creer que la exjefe de gabinete actuó sin malas intenciones, la exposición mediática pudo haberle jugado en contra: "No veo en Laura Sarabia una mala fe, sino una chica sin la preparación política suficiente para asumir un cargo tan importante. Creo que todas estas portadas de revista y entrevistas que la señalaban como una de las mujeres más poderosa de Colombia la desbordaron. Creo que sucedió el episodio, se perdió una plata y no lo supo manejar, pero no veo en ella una mala fe, la verdad", sostuvo.

Facebook Twitter Linkedin

El exsenador se pronunció frente a las declaraciones de Benedetti. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Twitter

Sobre los candidatos para reemplazarla, Bolívar puso sobre la mesa algunos posicionados:"Se me ocurre Jorge Rojas, Augusto Rodríguez, el director de la UNP; hay una persona, que, aunque tiene el lastre de ser el excuñado de Benedetti, pero Juan Fernández es un hombre muy ponderado. Mujeres también, una Cielo Rusinque, que hoy está manejando el DNP", comentó



Asimismo, dijo que la nueva persona que esté al lado del presidente debe ser, además de leal, capaz de "decirle presidente, no diga esto, o estas son las consecuencias de decir tal cosa".



Sobre el estado anímico del Jefe de Estado, expresó que "negar que estos episodios golpean, es imposible. Pero Gustavo Petro tiene una ventaja que muchos ven desventaja. Ese paso por la guerrilla hace a estas personas a prueba de todo, de tormentas, de lluvia, de sol y él es un hombre muy resiliente.".



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO