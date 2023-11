El paso lento del ‘gran acuerdo nacional’ propuesto por el presidente Gustavo Petro

Con la reunión con los empresarios más importantes del país, el gobierno de Gustavo Petro dio el paso más notorio de lo que ha denominado el ‘gran acuerdo nacional’. Antes eran más las menciones en discursos que los hechos.



Esta propuesta comenzó el 20 de julio, en el Congreso. En ese momento, el presidente Petro retomó la iniciativa del ‘gran acuerdo nacional’, que ya había puesto sobre la mesa en 2022, cuando fue elegido. El anuncio lo hizo en medio de su discurso de instalación, que incluyó una amplia variedad de temas y algunos comentarios altisonantes de la oposición.



“Es momento de ceder y construir un gran acuerdo nacional” fueron las palabras del primer mandatario. Acto seguido, reconoció que el Congreso “es la expresión condensada de ese acuerdo, que se tramita aquí (en el Capitolio) a través de las reformas”. En ese momento manifestó la necesidad de hablar “en medio de las diversidades económicas, sociales, culturales y políticas”.



El presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso 2023. Foto: Nestor Gómez. ELTIEMPO

Luego, el 3 de agosto, retomó el tema en su discurso en la instalación del Comité de Participación en los diálogos con el Eln. “Es convocando a todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana a ayudar a forjar el acuerdo nacional y a volverlo realidad. El acuerdo no es solamente que el Gobierno Nacional y el Eln estén aquí juntos. El acuerdo nacional es que los partidos del gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución”.



El 7 de agosto, en el discurso por los 204 años de la batalla de Boyacá, el primer mandatario fue más vehemente en la propuesta y en su importancia. En esa ocasión la acompañó con otro proyecto del que había hablado durante la campaña, una ley de reconciliación. “Seguimos llamando a todos los sectores políticos y sociales a un gran acuerdo nacional para cambiar nuestro destino, no estamos condenados a 100 años de soledad”, expresó Petro, para luego añadir: “Vamos hacia una ley de reconciliación nacional, si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria”.



Para consolidar el acuerdo, designó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Su cartera sería la encargada de establecer la metodología, los participantes y los temas que se discutirían en este espacio. Hacia mediados de agosto, desde el Ministerio del Interior le comentaron a este diario que estaban haciendo todos los preparativos para ese objetivo.Pero a lo largo de todos estos meses el llamado al acuerdo nacional se vio afectado por duras declaraciones del Presidente y varios de sus ministros en contra de los partidos de la oposición y de los sectores productivos, que en varias ocasiones llamaron al Gobierno a concretar su propuesta y tender canales de entendimiento.

La ruta

La primera reunión pública con miras a ese gran acuerdo fue con el Partido de ‘la U’. El Presidente anunció en un trino que se había reunido con dicha colectividad “para constituir las bases del acuerdo nacional en el Senado de la República”.



Luego fue el turno de los liberales, aunque desde Presidencia y del propio partido se explicó que los ‘rojos’ eran partido de gobierno, por lo que no tenía sentido un “acuerdo” con ellos pues se interpretaba que ya había una afinidad natural.

La siguiente cita fue con la Conferencia Episcopal, otro encuentro del que dio cuenta el primer mandatario en su cuenta de X. Sin embargo, hubo un largo silencio desde entonces.



Fue en septiembre cuando el Ministerio del Interior confirmó que la búsqueda del ‘gran acuerdo nacional’ y las reuniones en el marco de este se suspendían durante el proceso electoral. Aunque algunos sectores señalaron que el parón se debía a que el Ejecutivo no quería que esto fuera aprovechado por fuerzas contrarias para hacerse con más votos. Desde la cartera de Velasco se explicó que se había tomado la determinación porque se necesitaba contar con los nuevos alcaldes y gobernadores para avanzar en el acuerdo.



El ministro Velasco. Foto: Cámara de Representantes

Aunque se tendría en cuenta a los mandatarios salientes, son más importante los que estarán en sus cargos hasta el final del gobierno de Gustavo Petro. Por eso debía esperarse a los resultados de las elecciones del 29 de octubre.



Pasaron los comicios y el Presidente no habló en los primeros días del ‘gran acuerdo’. Todo lo contrario, incluso el presidente Gustavo Petro buscó consolidar un bloque de gobernadores y alcaldes ‘de gobierno’. De hecho, publicó un mapa en el que dividía el país entre esas dos vertientes. Fue el expresidente Álvaro Uribe el que, después del proceso electoral, volvió a poner sobre la mesa el proyecto presidencial. Lo hizo con una mensaje en redes sociales.



“Un acuerdo nacional, al que en varias ocasiones se ha referido el presidente Petro, podría incluir muchos temas o empezar por partes. Por ejemplo, las propuestas de reformas que están a consideración del Congreso quedarían mejor para el país si fueran fruto de un consenso cercano entre trabajadores, empresarios, Congreso y Gobierno”, dice un documento, de comienzos de noviembre, en el que el expresidente expresó sus reparos a algunos de los proyectos del Gobierno.El primer mandatario no había vuelto a hacer referencia a su propuesta, a pesar de las menciones de Uribe. Ni siquiera cuando convinieron tomarse un “tinto” en Casa de Nariño para hablar de la reforma de la salud. Aunque la acción fue entendida el marco del ‘gran acuerdo’, Petro no lo expresó así en sus comunicaciones.

El Presidente solo volvió a hablar públicamente del tema este martes, en el balance del encuentro con los empresarios, en el que temas como la educación y la productividad también estuvieron sobre la mesa.



La propuesta del acuerdo nacional genera consensos. Pero todos los sectores siguen esperando que el Gobierno la aterrice con hechos concretos.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA