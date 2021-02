El papa Francisco elogia acogida de Colombia a los migrantes

La histórica decisión que anunció la semana pasada el presidente Iván Duque de regularizar temporalmente a los venezolanos que se encuentran en Colombia, la mayoría de los cuales huyeron por la crisis que vive su país, no para de recibir elogios a nivel internacional.



El reconocimiento se escuchó ayer desde el Vaticano, donde en medio del tradicional rezo del ángelus, el papa Francisco agradeció la “valentía” de las autoridades de Colombia por la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, a pesar de los problemas internos del país.



Este estatuto, que tendrá una vigencia de 10 años, es una carta de derechos que beneficiará a unos 2 millones de inmigrantes venezolanos, regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país.



Este mecanismo, de acuerdo con analistas, resulta clave, pues implica que los ciudadanos que han llegado de Venezuela tendrán mayor acceso a servicios básicos, como salud y educación, y se facilitará además su ingreso al empleo formal, lo que podría ayudar económicamente al país.



Justamente, en reconocimiento a esta decisión clave, el sumo pontífice manifestó: “Me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país”, dijo el pontífice tras el rezo del ángelus.



El Papa resaltó que esta decisión no la tomó un país rico, sino uno con muchas necesidades como Colombia, que a pesar de ello les abrió las puertas a los ciudadanos de Venezuela.



“Esto no lo hace un país riquísimo y muy desarrollado, sino uno con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz tras casi setenta años de guerrillas. Pero, con este problema, ha tenido la valentía de mirar a esos inmigrantes y hacer ese estatuto”, apreció.



Y concluyó, ante los fieles que lo escuchaban en la plaza de San Pedro: “Gracias a Colombia, gracias”.



En respuesta a las palabras elogiosas del pontífice, el presidente Iván Duque señaló que el compromiso de Colombia con los venezolanos “es indeclinable”.



“Su santidad, gracias por esas palabras a Colombia. Nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos es indeclinable, darles ayuda humanitaria y dignidad en esta difícil coyuntura es lo correcto”, indicó Duque.



Al mensaje del papa Francisco también reaccionó el vocero de la Conferencia Episcopal, monseñor Fabio Henao.



“El mensaje del santo padre en este día es de una enorme trascendencia, yo diría que es un mensaje con un contenido histórico muy profundo”, dijo Henao en Blu Radio.

Apoyo

La decisión de Colombia tuvo un efecto inmediato en el exterior. De un lado, un espaldarazo desde la Casa Blanca, en Washington, a través de un mensaje de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU. El alto funcionario aplaudió al presidente Duque su “anuncio del estatus de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia”.



Y, por el otro, desde Caracas, en boca del líder opositor Juan Guaidó, quien expresó: “En nombre de los venezolanos quiero agradecerle, presidente Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarles el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia”.



A estos reconocimientos se han unido voces de la ONU y organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.



El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró el compromiso de Naciones Unidas de “acompañar y apoyar al Gobierno y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por responder a las necesidades de los colombianos y venezolanos vulnerables”.



Igualmente, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, afirmó: “Estamos en presencia de un gesto histórico”, y agregó que se trata del “gesto humanitario más importante que se haya hecho en el continente desde 1984”, cuando se expidió la Declaración de Cartagena para la Protección de los Refugiados de América Central, México y Panamá.



Con este estatuto se creará el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización.



Duque anunció que este incluirá sus “lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, estarán en un registro biométrico”. Esto también permitirá la protección de la población migrante que está en condiciones de irregularidad.



Otro de los asuntos importantes es que al otorgarles la condición migratoria regular tendrán la autorización para desempeñar cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral. Asimismo, podrán acceder a la oferta institucional pública y privada y tendrán la posibilidad de hacer la transición al régimen de visas.



Uno de los avances más importantes que otorga el estatuto se relaciona con la salud, pues permite que los ciudadanos del país vecino residentes en Colombia tengan derecho a los servicios de salud en el país, incluido el esquema de vacunación.



POLÍTICA