Desde Buenaventura, Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro confirmó la siguiente parada de su gobierno en el territorio. Se trata del Pacífico. El primer mandatario confirmó que será en esta región donde adelantará un ejercicio de gobierno muy similar al que ya hizo por una semana en La Guajira.



“Lo que hicimos en La Guajira lo vamos a reproducir en el litoral Pacífico, en la región más pobre y más olvidada de Colombia”, dijo el primer mandatario. No obstante, no reveló mayores detalles de cómo será la agenda o cuál será el punto base del ejercicio.



En la Guajira, fue Riohacha, capital del departamento, el punto base de donde se articuló toda la visita de una semana. En este caso, miembros del Pacto Histórico han dicho que los más probable es que sea Tumaco el epicentro de la visita y desde allí se hagan los desplazamientos a los otros puntos del litoral pacífico.



Desde Buenaventura, el primer mandatario también se manifestó sobre la liberación de la sargento del Ejército Karina Ramírez y sus dos hijos. “"Registramos con complacencia –aunque nunca debió haberse dado este hecho- la liberación de la sargento (Ramírez) y de sus hijos, que habían sido tomados por el Eln y, finalmente, liberados por esta organización armada”, dijo el primer mandatario.



De igual manera, defendió lo que se ha venido logrando con el Eln. "Con el Eln, se ha decretado un cese al fuego bilateral, nacional -con mecanismos de verificación- que comenzó a regir el día de ayer y que esperamos que termine (con el conflicto), porque es el último eco de la insurgencia armada, como mecanismo usado por décadas para intentar cambiar al país", expresó el primer mandatario.



Asimismo, habló de la compleja situación de orden público que se vive en el puerto de Buenaventura. “Si quisiéramos hablar de paz, tendríamos que resolver las economías ilícitas. Creemos que uno de los sectores que vive más profundamente este tema de la economía ilícita es la juventud. Se junta una juventud condenada a no tener futuro, a no tener perspectivas, a que no haya universidad, que no haya posibilidades de vivir, con la economía ilícita del narcotráfico. Es como si se engranara una necesidad con una práctica”, expresó el mandatario.