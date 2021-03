El nukak que tendrá la tarea de reclamar la plata de su pueblo

Desde hace más de 10 años en el Gobierno Nacional le han venido guardando la plata que por ley les corresponde a los indígenas nukak, considerados como la última etnia nómada del continente. No se les ha podido entregar en la medida que la norma exige que tienen que tener un representante legal, algo que ellos no habían tenido.



Y la semana los nukak, que básicamente están integrados por familias, se pusieron de acuerdo y nombraron un representante legal.​

El elegido fue Joaquín Nijbe, un indígena de 33 años y padre de cuatro hijos, que escasamente sabe leer y escribir. Su vida a la ha dedicado a la caza y la pesca y a recoger frutos del bosque.



Ahora tendrá la tarea de bregar por su pueblo, que fue desplazado por las Farc de las selvas del Guaviare y que poco ha poco ha ido perdiendo su cultura nómada.



Y una de sus tareas iniciales será tramitar el desembolso de cerca de 6.000 millones de pesos que les tiene el Gobierno y que están destinados para la atención de su comunidad



​

​¿A usted quién le escogió como representante legal de los pueblos nukak?

Todos los pueblos nukak hicieron una asamblea del 21 al 26 de febrero. .



¿Dónde fue esa asamblea?

Por aquí abajo, en Caño Cumare.



¿Dónde queda ese Caño Cumare?

En el municipio de San José Guaviare.



¿Cuántos son los pueblos nukak?

Somos como 700 personas de 12 asentamientos.



¿Y los 700 fueron a elegirlo usted?

No señor. Fueron seis delegados por cada uno de los asentamientos.



¿Y ahora qué viene para usted como representante legal de los nukak?

De pronto la otra semana toca posesionar por parte del Ministerio del Interior y por los dos alcaldes de acá, el de San José y El Retorno.



¿Y cuál es su tarea como representante legal, en qué se va a concentrar?

Pues ahí toca poner a trabajar por los pueblos, por los pueblos nukak. Yo creo que toca tramitar la plata que nos tiene el Ministerio del Interior.



¿Y es muy difícil la condición hoy del pueblo nukak?

Claro que sí. No conozco la realidad de todos los pueblos pero nosotros, por ejemplo, si a veces aguantamos hambre. Los nukak necesitamos movernos en el territorio como antes. Antes de que nos desplazaran.



¿Eso quiere decir que ustedes quieren volver a la selva?

Si señor. Por eso ya hemos estado hablando de nuestro retorno, de un plan de retorno.



¿Va a trabajar usted para que les ayuden a retornar a la selva?

Si señor, también.



Usted tiene que enfrentar ahora muchos trámites administrativos que seguramente no conoce muy bien ¿quién le va a ayudar?

Algunos abogados de organizaciones indígenas de Bogotá nos van a ayudar y yo creo que los alcaldes de acá también nos van a ayudar.



Y usted si sabe leer y escribir.

Sí, un poquito.



¿Hasta qué grado estudió usted?



Hasta segundo de primaria ah. Estudié con los misioneros.



¿Cuántos años tiene?

Tengo 33 años.



¿Usted es casado tiene hijos?

Sí, soy casado y tengo cuatro hijos.



¿Y cómo los ha tratado el covid-19?

Pues en este momento los nukak no han visto con el covid.



