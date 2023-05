De los 70.000 millones de pesos que se entregaron como anticipos para el proyecto de conectividad Centros Poblados se han recuperado 7.500 millones. Ante la propuesta de los implicados en este tema de entregar bienes a cambio de los recursos públicos, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTiC), Mauricio Lizcano, dio un no rotundo.



“No vamos a recibir lotes o antenas viejas”, afirmó Lizcano acerca de la recuperación del anticipo de Centros Poblados.

(Puede leer: Habla Laura Sarabia, la mujer más poderosa en las entrañas del gobierno de Petro)



El MinTIC solicitó, en cambio, que los recursos desembolsados a la firma Centros Poblados para la construcción de puntos de conectividad en instituciones educativas rurales del país, regresen al Estado en efectivo y no, en bienes o proyectos.

"Este ministerio, mientras yo sea Ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. Si ellos quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir es la plata”, precisó Lizcano.



El Ministro recalcó que los ofrecimientos de pagos con antenas o lotes serían un nuevo fraude al Estado. “Nosotros no vamos a recibir un lote con 10 copropietarios, lotes que después uno no puede recuperar, o antenas viejas que nos quieren entregar. Nos entenderemos resarcidos en nombre de todos los colombianos si nos devuelven la plata, como la tienen que devolver, en efectivo o en cheque de gerencia”, señaló el Ministro.



(Le recomendamos: 'Estamos preocupados': más de 700 miembros del sector cultural exigen reunión con Petro)



Este ministerio, mientras yo sea Ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. FACEBOOK

TWITTER

En este caso se debe precisar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representa judicialmente al MinTIC en los procesos contra la Unión Temporal Centros Poblados.



Ante esta situación, la cartera TIC trabaja para que la instalación y puesta en marcha de los centros digitales se ejecute de manera ágil y transparente. A la fecha 5.207 centros digitales se encuentran operando en 709 municipios de 28 departamentos. De los 5.207, 3.692 están activos.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Tiene el gobierno Petro los votos para que este martes avance la reforma de la salud?

¿Quiénes son los que pujan en la Alianza Verde para reemplazar a Roy Barreras?

Reversa del Gobierno sobre estatus del Eln no evita que la mesa de negociación se pause

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS