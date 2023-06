El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió al escándalo por la mermelada en el Fondo Nacional Velasco (FNA), entidad a la que habrían llegado unas 250 hojas de vida de congresistas del Partido Liberal. Por este hecho, saldrá el presidente del FNA, Gilberto Rondón.

En entrevista con Yamit Amat en EL TIEMPO, Velasco anunció que el Gobierno le pidió la renuncia a Rondón y en los próximos días se encargará a alguien de esa entidad. Sin embargo, el Ministro afirmó que no conoce bien el caso del FNA. (Lea aquí la entrevista completa)

A la pregunta de ¿hasta dónde los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar sus cargos para beneficios de su propio partido?, el Mininterior respondió: "Hay una diferencia muy grande. Las democracias modernas reconocen las coaliciones de gobierno. Cuando usted hace una coalición de gobierno o gana en un proceso electoral, usted lleva a su gente a gobernar, a desarrollar los programas. Lo que uno no puede hacer es coger al Estado para fortalecer una concepción politiquera del poder. Eso no, no lo comparte el Gobierno".



"Yo tengo que contribuir que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente", afirmó Rondón a W Radio el pasado 6 de junio.



El presidente del FNA fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer porque supuestamente entregó cargos a congresistas liberales por medio de mermelada. En esa entidad se habrían recibido unas 250 hojas de vida.



EL TIEMPO informó que algunos de los congresistas mencionados en esta controversia y que al parecer entregaron varias hojas de vida están Mauricio Gómez, Fabio Amín, Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto.

